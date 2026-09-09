César Augusto Merea Tello, conocido como “Charly May”, candidato de Batalla Perú al Gobierno Regional de Junín, plantea una gestión centrada en el orden, la seguridad, el control del gasto y la atención de las brechas en salud y educación. Cuestionó la actual administración regional y negó que sus reuniones con el gobernador hayan tenido fines políticos.

Usted ya ha sido alcalde de Satipo en tres oportunidades. ¿Por qué ahora quiere go

bernar Junín? Porque conozco las necesidades de la selva y de toda la región. Satipo representa cerca del 44% del territorio de Junín y, si con un presupuesto mucho menor pudimos hacer obras, considero que con los recursos del Gobierno Regional se puede hacer mucho más. Hay una gran fuga de dinero que debemos controlar.

Usted habla de “fugas” de dinero en la administración pública. ¿A qué se refiere?

Hay mucha fuga por los huequitos. Recuerdo una experiencia en Satipo. Cuando llegué, me dijeron que cinco vehículos compactadores recibían 20 galones de combustible cada uno, todos los días. Pregunté por qué y me respondieron que así se hacía.

Decidí cambiar el sistema. El primer día uno de los vehículos cargó ocho galones y le dijeron que regresara. Se pudo comprobar que no necesitaba los 20 galones diarios. Con ese mecanismo logramos ahorrar una cantidad importante de dinero y seguimos realizando el mismo trabajo.

Eso ocurre en muchas instancias de la administración pública: se permite que algunos funcionarios hagan las cosas de una determinada manera y los recursos terminan perdiéndose. Tenemos que controlar cada sol.

¿Será continuidad de la actual gestión?

Para nada. Respeto al gobernador, pero somos personas diferentes. No habrá continuidad. Tenemos que corregir lo que se tenga que corregir, denunciar lo que corresponda y ordenar la casa. Si quedan obras en ejecución, las vamos a continuar.

¿Cuál será su prioridad?

Los primeros meses serán para ordenar las cuentas, revisar los proyectos pendientes y establecer prioridades. No podemos lanzar obras sin presupuesto. También debemos trabajar con el Gobierno Central para financiar hospitales y carreteras importantes.

¿Qué plantea para Huancayo?

Recuperar la seguridad, el orden y la transitabilidad. Huancayo está cada vez más insegura y el Gobierno Regional debe involucrarse. También debemos atender problemas sociales como el bullying, las adicciones, la violencia contra la mujer y la situación de las personas con discapacidad.

La Contraloría observó reuniones de candidatos de Batalla Perú con el gobernador. ¿Qué responde?

Fui a conversar sobre proyectos pendientes de Satipo. Reconozco que, siendo candidato, pudo ser una mala decisión acudir a la sede regional, pero niego que haya existido un acuerdo político.