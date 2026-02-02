Malestar y preocupación entre los vecinos del distrito de Chilca, es lo que viene generando las calles que dejan de ser atendidas y se incrementa los forados en vías pavimentadas. En algunos casos señalan que ocasionaron accidentes de tránsito con bicicletas y motociclistas.

Los vecinos de diversos barrios del distrito de Chilca, son lo que mostraron su malestar por esta realidad que se tiene que soportar cada año. Entre los casos más extremos, de calles con huecos, son los de la urbanización Puzo, en la avenidas Ferrocarril, avenida Arterial, además de los jirones Riva Agüero, José Pardo, Nicolás de Piérola, entre otros.

“Cuando pasan los niños o jóvenes con bicicleta se caen, al tratar de esquivar los huecos. Cuando llueve es peor porque se llena de agua y no pueden verlos. Hasta motociclistas se cayeron varias veces”, señalaron los lugareños del jirón José Pardo.

En la zona central de este mismo distrito, también se aprecia un panorama similar en los jirones José Santos Chocano, Humboldt, asimismo en las avenidas General Córdova y Leoncio Prado esquina con Huancavelica, donde se aprecia una zanja que tiene que ser esquivada por los hombres del volante.

“Esto es lo que genera tráfico y también malogra los carros, estos huecos tenemos que pasar muy despacio y cuando hay camiones hasta se demoran toda la luz verde del semáforo”, mencionó el transportista Henry Porras.

Los chilquenses asentados cerca al parque Teodoro Peñaloza, también mostraron sus quejas por el mal estado de la pista, informando que no hay mantenimiento continuo.