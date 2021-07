Este domingo 18 de julio, York Yersin Quispe Vivas, cumplirá 29 años. El conductor “volvió a nacer”, luego de ser arrastrado 400 metros por el “loco” conductor de una combi. York Quispe, al borde del llanto, recordó que se aferró al capot para no morir.

Instantes de terror

Eran las 5:00 de la tarde del domingo, cuando al llegar a la avenida Mariátegui y el paradero, Quispe fue impactado por la camioneta de “San Juan”, flota 46, de placa C8N-962, y su unidad terminó empotrada en un poste.

“El carro me botó a un lado, perdí el control y choqué con un poste. Bajé de mi combi Etinsac para hablar con el otro chofer. Me paré adelante y me arrastró. Mi reacción fue agarrarme del capot para que no me aplaste”, relató el conductor que ahora está postrado en una cama.

Todo fue captado por una cámara de seguridad de El Tambo. “Yo gritaba, me van a matar, auxilio, pero nadie me ayudaba. Cuando ya no podía agarrarme boté mi cuerpo a la derecha”, comentó York, apenado.

El conductor de la otra combi escapó y la Policía lo busca. El padre de dos hijos, tiene diversas lesiones y necesita ayuda, pues no tiene ni para la reparación del carro.