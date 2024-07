A las 5:40 de la mañana de ayer martes, estaba limpiando las veredas, cuando los policías de Trata de Personas de Huancayo, llegaron hasta el Jr. Los Ángeles de Chupaca para rescatarla, y es que las denuncias de explotación laboral condujo a las autoridades hasta este punto.

Leonora Otica, dijo que un familiar la trajo de Marankiari en Río Tambo, para que trabaje.

Tiene 28 años, pero carece de DNI, asegura que está en esa casa porque debe dinero.

Fueron unos moradores que denunciaron que la joven era explotada laboralmente, no le pagaban, no tenía vacaciones y no veía a su familia. Por ello, policías de la AREINTRAP de Huancayo con la fiscal la rescataron.

Investigan

El operativo “Rompiendo cadenas”, comenzó a las 5 de la mañana.

Policías de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas, al mando del Tnte. PNP Jesús Meza con la Fiscalía de Crimen Organizado, ubicaron y rescataron a Leonora Otica, quien cuando tenía 13 años, habría sido sacada la selva, para ser acogida en la casa de una profesora en Chupaca.

Según la denuncia, la fémina era retenida contra su voluntad, por ello las autoridades intervinieron ante el presunto delito contra la dignidad humana.

La joven dijo a los agentes que debe dinero y que cuando termine de pagar su deuda podría ir con sus familiares. Asimismo, refirió que tuvo un hijo hace 17 años al cual no conoce porque lo dejó recién nacido.

