La situación crítica que se vive en Puerto Ocopa – Atalaya va generando estragos como pérdidas económicas a agricultores, son toneladas de productos de primera necesidad como verduras que se malograron por no llegar a su destino para su comercialización debido al cierre de tránsito fluvial y terrestre.

“Hay una buena cantidad de verduras, el camión viene lleno, un promedio de 30 mil soles por camión se ha perdido. Estamos ya 8 días varados, nosotros llevamos verduras y abarrotes, la papa también ya se está malogrando”, manifestó uno de los transportistas afectados.

También se pronunciaron respecto a la medida de lucha de la Central Asháninka, “Nosotros no estamos en contra de nuestros hermanos Ashánikas, nosotros hacemos responsables al gobierno central. Nuestros hermanos indígenas que han perdido a su líder están pidiendo mayor seguridad y desde acá hacemos responsables al Premier y ministro del Interior, han atendido a otras partes del Perú, pero acá no han enviado nada, no quieren atender nuestras necesidades”, declaró uno de los dirigentes.

En esa misma línea dieron a conocer que realizarán una convocatoria masiva con los agricultores para radicalizar su medida de lucha, la tentativa sería cerrar la Carretera Central de la Oroya y piden al gobernador regional, Zósimo Cárdenas cumplir con sus promesas de campaña y apoyar la medida de lucha.