Ciudadanos llevaron basura y un burro al frontis del Gobierno Regional de Junín, como parte de su protesta por la contaminación del nevado Huaytapallana después de la fiesta del Santiago. Ellos solicitan que se realice la limpieza y se prohíba el ingreso al nevado.

MIRA ESTO: Dircetur Junín asegura arribo de 150 mil turistas pero agencias dicen que solo llegaron 65 mil

Después de dos jornadas de limpieza, la primera realizada por el gobierno local y la segunda por la iglesia evangélica Monte Santo de Jehová, según los informes recogieron un total de 40 toneladas de basura, sin embargo, aún hay más residuos sólidos, debido al panorama de contaminación en el nevado, los ciudadanos reclaman ante la indiferencia del gobierno.

“Yo he traído esta basura para demostrarles a los del gobierno que no es difícil agarrar una bolsa y llenar la basura. El Huaytapallana da pena, lleno de basura y no les interesa” , dijo Eduardo Franco, uno de los manifestantes. Así mismo dio describió el panorama que vio en el nevado. La laguna estaría con frutas y botellas, incluso habría la presencia de animales muertos como gallinas y un ovino.

TE PUEDE INTERESAR: Hermanas buscan a su padre que desapareció durante la época de violencia en Huancayo

Pronunciamiento de las Asociaciones Culturales

Ante la situación actual del nevado Huaytapallana, las Asociaciones Culturales realizaron una conferencia de prensa, en la cual negaron que ellos sean los causantes de la contaminación por el pago a la tierra que realizaron. Además, mostraron los elementos con los que realizan sus rituales que consiste en hiervas, alimentos, ollas de barro y flores. “No llevamos vino, botellas de licor, ni platos descartables o vasos “, aclaró uno de los maestros.