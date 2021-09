Las autoridades del sector Salud, realizaron una inspección de protocolos a los comerciantes de “La cachina” que ayer volvieron a instalar sus puestos a lo largo de más de 10 cuadras en Chilca.

El personal de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud Junín, detalló que se debe establecer un protocolo adecuado de atención y desinfección de manera adecuada, sin embargo, dieron un plazo para levantar las observaciones.

Desde las seis de la mañana un promedio de mil comerciantes instalaron sus puestos en la línea férrea en el tramo de Huancavelica y 9 de Diciembre, cada puesto fue separado a dos metros de distancia.

“Estoy muy contenta, gracias a Dios y al alcalde que nos permiten trabajar, estamos acatando todos los protocolos de ley para la seguridad del público y de nosotros mismos” refirió Rosario Guevara” delegada de los feriantes.”Literalmente estábamos muriendo de hambre porque no había trabajo. No queremos que el Estado no sirva la mesa queremos trabajar” señaló.