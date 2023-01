Los tres días que los chopccas bloquearon la Carretera Central, perjudicaron a los comerciantes, amas de casa, transportistas y otros negocios como las pollerías que tuvieron que cerrar por la escasez del pollo. Es por ello, que muchos han decidido ponerse a trabajar y no acatar la convocatoria del comando unitario de lucha de Junín, para un paro a partir de hoy.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Sicarios asesinan de siete disparos a una persona en Oxapampa

El presidente de la Asociación de Transportistas del Centro de carga pesada y mercancías en Junín, Juan Carlos Lagos afirmó que los transportistas de carga pesada no van a participar del paro convocado por el mencionado comando unitario, indicando que sus líderes no tienen capacidad de convocatoria. “Nosotros no vamos a acatar ningún paro”, enfatizó.

Por su parte, el delegado de la sección papas del mercado mayorista exMaltería, César De La Cruz Ramos, dijo que hoy saldrán a trabajar con normalidad, porque cuando hay paro el negocio se afecta demasiado, y no pueden cumplir con las obligaciones pendientes como alquiler, pagos al banco y al personal a su cargo.

De otro lado, la comerciante de pollo Hortensia Flores, refirió que durante dos días no hubo pollo por el bloqueo de la vía Central. Es por eso que pidió a los gremios que los dejen trabajar, ya que las protestas no mejoran la economía de las familias que ya están muy golpeadas por la crisis económica del país.

MIRA ESTO TAMBIÉN: 73 mil 980 dosis de vacuna bivalente para mayores de 60 años a más en la región Junín

Por su parte, la presidenta de la Junta Directiva del mercado Modelo de Huancayo, María Córdova Broncano comentó que mientras estuvo bloqueada la vía Central hubo desabastecimiento de pollo fresco, solo había congelado. Y al desbloquearse la vía el producto seguía estando caro debido a las pérdidas que provocó la muerte de muchas aves. Descartó que los comerciantes del Modelo vayan a acatar algún paro, ya que tuvieron días de pérdidas económicas y por ello necesitan trabajar. Además pidió una vez más que la Policía Nacional proteja sus negocios.

VIDEO RECOMENDADO: