La región Junín recibió 73 980 dosis de vacuna bivalente exclusivamente para adultos mayores de 60 años a más que tengan tres dosis de la vacuna contra el COVID-19 y debe haber pasado dos meses de la última dosis, informó el director adjunto de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín, Darwin Moscoso García.

Sectores

La distribución de las dosis es la siguiente: Hospital Carrión con 120 dosis de vacuna bivalente, Hospital Julio Demarini (2 100), y las redes de salud de Huancayo (38 940), Chupaca (4 200), Jauja (9 000), Tarma (6 720), Chanchamayo (3 300), Pichanaqui (2 700), Satipo (3 300), Pangoa (1 800), y Junín (1 800).

“El primer grupo beneficiario era el personal de salud que tenía cuatro dosis; no obstante, desde este lunes se iniciará con la aplicación de la vacuna bivalente a adultos mayores de 60 años a más en la jurisdicción”, manifestó.

Detalló, que para este grupo solo es necesario tres dosis porque son población vulnerable al contagio del coronavirus. Y que del 12 de enero al 25 de enero se aplicó 3 mil dosis al personal de salud en la región Junín.

inmunización. La directora Ejecutiva de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), María Martínez Barrera, remarcó que a nivel nacional ya se distribuyó la vacuna bivalente. “Según el protocolo, los adultos mayores solo necesitan tres dosis, pero si cuenta con cuatro dosis, también pueden acceder a la vacuna bivalente para mayor protección”, remarcó.

Respecto a los casos de coronavirus, aclaró que todavía sigue habiendo. “Ha ido disminuyendo los casos de COVID-19, pero eso no significa que nos dejemos de vacunar, ya que esta reducción ha sido por la vacunación. Mientras haya un caso positivo seguirá la pandemia, no es una enfermedad endémica, por lo tanto, no podemos bajar la guardia. La COVID-19 puede dejar secuelas, hay gente que le da una vez o dos veces y con síntomas ligeros, pero van a tener secuelas a futuro. Hay que vacunarse”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO: