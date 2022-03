Comuneros de la comunidad campesina San Francisco Asís de Pucará y mineros cesados de las empresas Austria Duvas y Panamerican Silver, cerraron el pase en el Km 146 de la Carretera Central. Pese a los intentos de la subprefecta Provincial Geraldine Arauco de suspender el paro realizando coordinaciones en el MINEM para instalar una mesa de dialogo en Lima, los dirigentes comunales rechazaron el planteamiento decidiendo acatar las medidas de lucha dos días o hasta que funcionarios de Chinalco y del MINEN instalen una mesa de dialogo en la misma comunidad.

Los motivos.

Al no tener respuestas de los funcionarios de la empresa minera Chinalco -ya que aseguran han buscado dialogo desde el 1 de marzo- realizan un paro de 48 horas cerrando la vía desde la 1:00 de la madrugada. Los protestantes señalan que Chinalco no brindar empleo a la población del distrito y prefieren contratar a trabajadores foráneos, por denuncias de contaminación ambiental, y por que Chinalco no amplió la sesión de uso de los terrenos de su concesión donde estan ubicadas las relaveras de las empresas mineras Austria Duvas el 31 de diciembre del 2021 y de Panamerican Silver el 01 de febrero hechos que han paralizado sus operaciones y han cesado a casi a 1000 trabajadores.

Ha llegado al distrito un gran contingente policial de Huancayo, a las 6:00 de la mañana lograron que pasen algunos vehículos por media hora por un solo carril presentándose algunos enfrentamientos con los manifestantes . Mientras los pasajeros que han permanecido en la vía alrededor de 7 horas, se quejaban exigiendo se libere la carretera ya que ellos no tienen la culpa de lo que pasa. Aseguran que las empresas de transporte no les comunicaron del paro y por ello viajaron.

Por su parte el alcalde provincial Saturnino Camargo rechazó la falta de compromiso de la empresa Chinalco, por lo que respalda el reclamo que vienen realizando los pobladores de Pucará. Mientras en cualquier momento se podría presentar enfrenamientos para liberar la carretera