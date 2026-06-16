Un sujeto en presunto estado de ebriedad atacó a una menor que se dedicaba a la venta de comida, realizándole cortes profundos en la parte posterior del cuello y la mano. La víctima tuvo que ser sometida a operaciones para salvarle la vida, mientras que el agresor fue detenido por el hermano de la joven y la PNP.

Ataque

Ocurrió en la provincia de Concepción, en último fin de semana, durante una fiesta patronal a donde acudió la familia natural de Jauja.

“Se detuvo a Jhon Alcoser García (19), quien habría intentado agredir, con un arma blanca que se encontraba en el puesto de comidas, a la menor en la parte posterior del cuerpo, donde se le realizó una sutura de 15 puntos”, refirió el coronel PNP, Jerry Chang.

La autoridad, refirió que este sujeto se excusó refiriendo que se encontraba en estado de ebriedad y reaccionó al no ser atendido. Fue trasladado a la comisaría de Concepción, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio en el grado de tentativa.

Sin embargo, desde el hospital Carrión de Huancayo, Rosa Rafale, madre de la menor, señaló que la jovencita ayudaba su hermano a vender salchipapa y pollo broaster cuando el sujeto intentó robarle el celular. La jovencita intentó impedirlo y fue cuando el sujeto agarró el cuchillo del local y “quiso introducirlo directo al corazón“, dijo la madre.

La menor se defendía y el cuchillo le cortó los tendones de la mano derecha y la nuca. Se le realizaron dos cirugías para lograr suturar con éxito las heridas provocadas. Siete puntos al corte de 7 cm superficial y con profundidad grande en la mano derecha y 17 puntos en el occipital derecho, quedando en observación en la sala de Cuidados Intensivos Críticos.

“Principalmente ha sido afectados la mano y el cuello, en estos momentos la paciente está estable. La mano derecha es la que se lesionó por defensa propia. Lo que hicimos es solucionar el sangrado lo que se hace en este tipo de cosas, lo importante es que está en observación para ver otro tipo de procedimientos”, refirió el director general del hospital Daniel Alcides Carrión, Gustavo LLanovarced.

Las lesiones provocadas en la víctima, serán evaluadas posteriormente por los galenos, para ver la evolución en su mejora.