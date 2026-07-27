La elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados registró dos incidentes durante el proceso de votación, luego de que los congresistas Analí Márquez y Jesús Pérez Alccahuamán reportaran marcas en las cédulas que recibieron. Ambos documentos fueron retirados tras las observaciones realizadas durante la jornada electoral que se desarrolla en el Congreso.

El primer caso ocurrió cuando la congresista Analí Márquez, integrante de Juntos por el Perú, advirtió que la cédula entregada para emitir su voto presentaba un punto. La parlamentaria comunicó el hecho ante la Junta Preparatoria, presidida por Cecilia Chacón, y solicitó que se revisara la situación antes de continuar con el procedimiento.

Tras el reclamo, la sesión fue suspendida momentáneamente para evaluar lo ocurrido y tomar medidas sobre el documento observado. Durante este periodo, se dispuso que asesores y trabajadores que no eran congresistas abandonaran el hemiciclo para continuar con el proceso de votación.

La Junta Preparatoria informó posteriormente que la cédula de Márquez sería reemplazada para que pueda emitir su voto. La medida fue respaldada con aplausos por integrantes de las bancadas de Fuerza Popular y Renovación Popular presentes en el hemiciclo.

Suspenden la sesión de la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La diputada Analí Marquez Huanca (Juntos por el Perú) reportó un punto en la cédula de votación



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Un segundo episodio se produjo minutos después, cuando el congresista Jesús Pérez Alccahuamán, también de Juntos por el Perú, identificó una marca similar en su cédula de votación. Al igual que en el primer caso, el documento fue retirado tras la observación realizada por el parlamentario.

Tras lo ocurrido, el diputado de Juntos por el Perú Ernesto Zunini se pronunció en sus redes sociales y cuestionó la aparición de marcas en los documentos entregados para la votación. El legislador señaló que estos hechos deben ser aclarados para garantizar la transparencia del proceso electoral en la Cámara de Diputados.

No señores no hay casualidades es la segunda cédula de un diputado de JP marcada con el mismo patrón. Esta vez de nuestro diputado Jesús Pérez Alcahuamán. Así querían una sesión reservada. pic.twitter.com/tJqLXCaLq7 — Ernesto Zunini (@ernestozunini) July 26, 2026

Ambos escenarios generaron cuestionamientos entre algunos integrantes de la oposición, quienes solicitaron que se mantengan las garantías de transparencia durante la elección. La jornada continúa con la participación de los diputados convocados para definir a la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2026-2027.