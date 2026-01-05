Uno de los bailarines de la tradicional festividad Los Negritos de Ingenio, terminó falleciendo, la madrugada de ayer luego de chocar la mototaxi que manejaba contra un poste. La víctima presentó una herida de consideración en el cuello que ocasionó una hemorragia.

Ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada de ayer domingo, en la carretera hacia Ingenio, a la altura de la hidroeléctrica, en Huancayo. Yeferson Smith Torres Basaldua (20) estaba a bordo de la mototaxi de placa de rodaje MYG-52223, la misma que terminó despistándose hacia el canal pluvial y chocando contra un poste de publicidad exterior.

Los testigos que se percataron del siniestro trataron de ayudar a la víctima, trasladándolo hacia el Centro de Salud de Concepción, donde informaron que ya no contaba con signos vitales y habría fallecido por desangramiento por un profundo corte en el cuello que fue causado por un vidrio del parabrisas que se desprendió del vehículo menor, por la violencia del impacto y fue a dar directamente a su yugular.

El caso es investigado por agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Upiat) Huancayo quienes realizaron las primeras diligencias en el lugar del siniestro y posteriormente en el Centro de Salud de Concepción, en conjunto con representantes del Ministerio Público de la provincia en mención.

El occiso, todavía vestía el disfraz de la danza Los Negritos de Ingenio, que se celebra principalmente durante la primera semana de enero, en honor al Niño Jesús, como parte de las festividades de fin de año en la región Junín, siendo un evento que se extiende hasta el 19 del mismo mes.