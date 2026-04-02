Una familia salvó de morir luego de que la camioneta en la que viajaban cayera al río Yauli, en la Carretera Central, a la altura de Curipata, en La Oroya.

El accidente ocurrió en el km 161, cuando el conductor habría perdido el control en una curva, provocando que el vehículo se despistara y terminara dentro del cauce del río, donde quedó atrapado en medio de la corriente.

Pese al fuerte impacto, los ocupantes lograron salir por sus propios medios. Minutos después, transportistas y pasajeros que transitaban por la zona acudieron a auxiliarlos.

Los heridos fueron trasladados al hospital de EsSalud de La Oroya, donde permanecen en observación. Las autoridades investigan las causas del accidente y exhortaron a conducir con precaución durante el feriado.