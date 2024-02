Luego del anuncio del gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas , de sus intenciones de invitar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a las celebraciones del Bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, el congresista David Jiménez se pronunció en contra.

El parlamentario de Fuerza Popular, aseguró que, “invitar al dictador venezolano, al responsable de haber exportado al Perú a las organizaciones de criminales más sanguinarias como el Tren de Aragua que vienen desangrando el país, es un despropósito político del gobernador de Junín, una afrenta, y debe recapacitar”.

Zósimo Cárdenas a su turno, reconoció que bandas delictivas como el Tren de Aragua no le hacen bien al país. “Pero, yo o sé si ellos (el gobierno de Maduro) lo hayan creado, no puedo entrar a tallar a discutir esos temas, pero, lo único que nosotros queremos es que Latinoamérica a comparación de la Unión Europea o la comunidad asiática están unidas tienen una visión ¿Y el Perú? ¿qué visión tienen con todos los países de América Latina? absolutamente nada, nos vemos como enemigos y eso no puede ser”, señaló.