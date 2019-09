Congresista Guía Pianto se defiende y asegura: “ Nunca contraté con el Estado”

Síguenos en Facebook

Desde la ciudad de Taipéi, en el Asia, donde participa de un encuentro parlamentario para tratar temas sobre desarrollo nacional, el congresista Moisés Guía Pianto dialogó con el Diario Correo para abordar la denuncia periodística emitida en un programa dominical y descartar que alguna de sus empresas haya contratado con el Estado.

“Lo concreto es que nunca se me ha adjudicado o he suscrito un contrato con el Estado. Tampoco he sido participante, ni postor en ningún proceso de selección. Incluso, el periodismo para informar objetivamente, debió consultar la página del Registro Nacional de Proveedores ”, afirmó el legislador.

Guía Pianto sostuvo que desde que asumió el cargo, sus negocios están siendo administrados por otras personas y que las ventas son declaradas y pagan sus tributos puntualmente.

El congresista por Junín también dijo que es un hombre emprendedor que ha trabajado muy duro desde niño. “Nunca busqué servirme, sino servir a mi pueblo y prueba de ello es mi productividad como parlamentario”, dijo.

Asimismo, el legislador reveló que no le sorprende la denuncia periodística. “Las autoridades tenemos que mantenernos bajo un umbral de tolerancia ya que nuestros actos son públicos y siempre estaremos sometidos al escrutinio de los órganos de control, de la ciudadanía y la prensa. En este caso, no me sorprende la avalancha de denuncias contra el Congreso. Aparentemente, es parte del desprestigio mediático y la crisis política que atraviesa el país”, argumentó.

Recalca. Por la tarde, Guía Pianto reforzó lo declarado y mediante su cuenta de twitter enfatizó: “Nunca contraté con el Estado, ni por un sol. En el supuesto negado de haber logrado contratos, otros postores habrían impugnado mi participación. A quienes desinforman, exijo me muestren un solo contrato para responder sobre hechos concretos”.

Caso. En un programa dominical se detalló que las empresas del congresista fueron dos veces proovedoras del Estado.