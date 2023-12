A pocas semanas de concluir el año, cientos de padres buscan vacantes para matricular a sus hijos en una institución educativa. En esa línea, el Ministerio de Educación (Minedu) emitió el Instructivo con Disposiciones Específicas para cada tipo de Proceso de Matrícula para el Año Escolar 2024. Por ejemplo, el colegio Nuestra Señora del Rosario, ofrece 64 vacantes para el primer grado de primaria y 320 para el primer grado de secundaria.

Cronograma

El director de la UGEL Huancayo, Walter Oré, aseveró que, “la matrícula en II.EE. públicas es gratuita, no se pueden exigir el pago de donaciones, aportes, cuotas de Apafa y otros”. Tampoco se pueden realizar entrevistas o evaluaciones previas, y menos exigir la compra de útiles o materiales educativos.

De acuerdo al Minedu, el cronograma del proceso regular de matrícula será el siguiente: cálculo de vacantes del 02/11/2023 al 15/12/2023; difusión de información del 15/11/2023 al 29/12/2023; presentación de solicitudes del 18/12/2023 al 29/12/2023; revisión de solicitudes del 03/01/2024 al 08/01/2024.

Además, la asignación de vacantes del 08/01/2024 al 12/01/2024; registro en el Siagie del 15/01/2024 al 26/01/2024 y la entrega de documentos del 15/01/2024 al 02/02/2024.

“Cada II.EE . debe elaborar su plan de matrícula al 2024, presentarlo ante la UGEL, lo verificamos y emitimos la autorización con su cronograma. En Huancayo hay 1628 II.EE . públicas y privadas. Los especialistas van a monitorear las matrículas y si hay sorteos públicos de vacantes, también estarán presentes”, señaló.





Convocatoria

La I.E. Rosario, en el caso de la primaria, ofrece 4 vacantes para estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE), y 60 para 1era prioridad (hermana de los estudiantes matriculados e hijas del personal docente y administrativo), para dar paso a la 2da prioridad (estudiantes de II.EE. públicas y privadas) en caso no se cubra en 1ra prioridad. Será de forma virtual el 19 de diciembre de 8:00a.m. a 12:00 p.m. y deben presentar una solicitud del padre, copias del DNI de la estudiantes, de padre, madre o apoderado, y la boleta de notas original del tercer bimestre o segundo trimestre del año lectivo 2023 emitido por SIAGIE. El sorteo público será el 08 de enero a las 3:00 p.m.

Para el caso de secundaria, igual. Un total de 20 para NEE, 70 para estudiantes de primaria de la IENSR, y 230 estudiantes para 1era prioridad, y 2da prioridad. El 20 de diciembre de 8:00 a.m. a 12:00 p.m será la presentación de requisitos. A las 09:00 a.m. del 08 de enero será la asignación de vacantes mediante sorteo público, y si salieran favorecidos y no están en el sorteo, perderán la vacante automáticamente.

“Será un proceso transparente. Exhortar a los padres que cumplan con el cronograma y la presentación de sus requisitos. No es necesario amanecerse o hacer fila. La adquisión de vacantes será mediante sorteo. Hay masiva participación de padres y debe ser por la formación académica y completa que realizan las hermanas y los profesores”, dijo la directora del colegio Rosario, Hna. Lola Cuadros.

