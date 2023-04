En un audio que fue grabado presuntamente por el exdirector del Hospital El Carmen de Huancayo, Héctor Millán, se escucha al asesor del director de salud, César Reyes, pedirle que “arregle” con los médicos que se encuentran inmersos en procesos administrativos por escaparse del nosocomio en horarios de guardia.

En un audio revelador, el consultor de la Diresa Junín, Walter Reyes, le pide al exdirector del hospital El Carmen, Héctor Millán Camposano “tranzar” con los médicos que se habían escapado en sus guardias y que tenían proceso administrativo.

Aquí parte de la reveladora conversación:

César Reyes: Si tendría que tranzar, con esos médicos a los cuales se les está haciendo procesos, ¿qué transaría?

Héctor Millán: No, no se puede tranzar porque es una falta administrativa, como transaríamos con ellos. Se han escapado en su guardia.

César Reyes: Se podría hacer un llamado de atención.

Héctor Millán: No hay ninguna, lo ocultaron. Hay gente que cuando la paciente se estaba muriendo y han atendido todo por teléfono. La paciente, se desangraban y ellos seguían por teléfono, como podríamos tranzar. Los encontraron en la clínica en horario de trabajo, como podríamos tranzar con ellos. Es escandaloso.

César Reyes: Tranzar en el sentido de darle una opción, mayor trabajo.

Héctor Millán: Como puedo tranzar con alguien que provocó una morbilidad materna extrema. Como podría tranzar con un médico que se escapó y se murió la paciente, como podríamos tranzar con alguien que está de guardia y se va a la clínica.

César Reyes: Hay cosas que se pueden tranzar. Si hemos estado en dirección se pueden evitar conflictos.

Héctor Millán: En la vida hay cosas negociables y no negociables. El conflicto no lo genero yo. Si ellos sabiendo que no deben salir y salen, cuando estoy de guardia no salgo, y sino salgo con papeleta y autorización de mi jefatura. (...) Hay gente que llega 10 para las 8 y luego se marchan todo el día, hacían eso. Como transaríamos con eso.

Reyes: “Tranzar en el sentido que uno no pierda. Queremos no perder y dejar de contar con un recurso humano.

Millán: El recurso humano siempre va a trabajar, si ellos no cumplen su función es peor.