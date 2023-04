El nuevo director del hospital El Carmen, Luis Porras Gonzáles se mostró incómodo cuando le preguntamos sobre la protesta que acataban los trabajadores en contra de su designación como director del nosocomio materno infantil. “No son todos los trabajadores, son una parte, pero ¿por qué no debería continuar?, yo soy el director con todo hecho y derecho, no hay ningún problema”, replicó el funcionario, ayer en el hospital Carrión, donde fue presentado, ya que en el frontis del hospital El Carmen, había un plantón de trabajadores. Sobre su suspensión de 90 días, respondió que no tenía ni idea de esto, ya que nunca fue notificado.

“Es una decisión del Gobernador Zósimo Cárdenas, tiene su respaldo y cuenta con mi respaldo, hemos querido conversar con los trabajadores, pero no me dejaron ingresar hubo un maltrato hacia mi persona y eso no lo vamos a permitir”, dijo el director de la Diresa Junín, Gustavo Llanovarced, sobre la designación de Porras y los empujones de los trabajadores. Respecto a la sanción, que tenía Porras, dijo que no hubo notificación. Sobre el informe de Servir, dijo que ocurrió cuando Millán ya no era director y no tenía vigencia.