Disminuye el COVID. Mientras que en enero de este año, en Junín, se reportaron mil casos positivos de COVID al día, ayer los contagiados bajaron a unos 151 por día, informó el director adjunto de la Diresa Junín, Luis Zúñiga Villacresis. Sin embargo, dijo que le preocupa que esta semana los contagios vuelvan a subir debido a que se realizarán conciertos, fiestas en discotecas y hasta en viviendas para celebrar el Día de los Enamorados.

“Desde la semana anterior hay un descenso paulatino, del domingo a lunes tuvimos apenas 105 casos y hoy (ayer martes) tenemos 151 casos positivos, estamos en un franco descenso, pero debemos seguir cuidándonos de la cepa ómicron, que ahora está atacando a los adultos mayores, por las comorbilidades que tienen, por lo cual hasta fallecen”, precisó.

Celebraciones en la mira

El funcionario mencionó que las fiestas por San Valentín generarán que los contagios suban de forma indiscriminada, ya que los eventos empiezan el sábado, domingo y lunes para lo cual los promotores han pedido permiso desde las 2 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Otra observación, es que aunque las personas acudan con sus mascarillas cuando ya consumen licor, se la quitan generando un riesgo al contagio, porque se aglomeran y dejan de mantener la distancia social.

asintomáticos. Zúñiga, explicó que muchas personas son asintomáticas y no evidencian los síntomas del COVID, pero tienen la enfermedad y contagian a las personas a su alrededor, peor aún sino están protegidas.

Las personas que van a salir a celebraciones son adolescentes, jóvenes, adultos jóvenes y hasta los adultos mayores.

Alerta por nueva cepa

El médico Luis Zúñiga comentó que el peligro en las reuniones, ocurren ante la gran cantidad de contagios, que generan que el virus SARS Cov-2, presente nuevas mutaciones.

“En la tercera ola hubo una cantidad de contagios tan alta, y ahora se espera la cepa “novodelta”, tenemos temor que salga un virus que desconozca hasta las vacunas y vamos a tener un gran problema”, acotó.

El galeno, expresó su preocupación, ya que como los síntomas del COVID ahora son leves existen grupos de personas que no se hacen tamizajes, o los compran en boticas y si salen positivos, no los reportan al sistema de salud, lo cual genera un subregistro y por eso no habrá un control adecuado.

Las provincias de Junín, Yauli y Concepción apenas llegan a dos a 3 casos. Mientras que Huancayo y Satipo, son las que más casos reportan por contar con más densidad poblacional.