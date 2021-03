Debido al cierre de la Carretera Central provocado por la explosión e incendio de camiones cisternas a la altura del kilómetro 85 de la vía (distrito de Huarochirí), en el Terminal Terrestre de Huancayo, las agencias de venta de pasajes a la capital del país, permanecen cerradas y tampoco hay salida de buses. Los más perjudicados han sido los pasajeros que intentan volver a Lima.

Transportistas aprovechan

En medio del frío propio de esta época del año, los pasajeros esperaban en la puerta del terminal. “Ya no tengo a donde volver (aquí en Huancayo) , debo tratar de volver a Lima por mi trabajo. Arriba dicen que están vendiendo a 100 soles si es más no me va a alcanzar”, indicó una pasajera “ Afuera (del terminal) es un abuso me dicen que estan vendiendo hasta 180 soles el pasaje, es un abuso”, agregó.

Otra pasajera también manifestó su incomodidad ya que en su familia son 3 personas las que viajaran a Lima pero las unidades de transporte que van por la ruta Yauyos - Lima le cobraban desde 120 y 140 soles, es decir, más del doble de lo que usualmente cuesta el pasaje.

Hasta donde se sabe, la empresa concesionaria de la Carretera Central, Deviandes, aún no culmina con la limpieza de la vía, por ello, no se sabe si el pase será liberado para hoy o mañana.