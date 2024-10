Otra vez hubo un enfrentamiento por el cementerio de Azapampa, así como del local comunal. “Estamos denunciando que un grupo de 60 personas armadas tomaron el control del cementerio de la Comunidad Campesina de Azapampa de manera violenta, además es ilegítimo, quieren adueñarse del cementerio y seguir financiando sus acciones ilegales”, manifestó el abogado, Jesús Huamán. Él aseguró que la presidenta de la Comunidad Campesina de Azapampa es Rosa Poma, y no Elizabeth Vilcahuaman.

Versiones

“Elizabeth Vilcahuaman no es presidenta. Es una elección ilegal. No tienen el padrón de comuneros. Estos actos han sido denunciados, y siguen su curso. Pedimos la nulidad del proceso, y pueda ir presa. Ella hace artilugios, supuestamente legales, pero incluso en Registros Públicos no le dan la razón. Hemos interpuesto una demanda de nulidad ante el juez, y lo admitió a trámite, y ya iban a ser notificados todos los denunciados y ocurre este pleito en Azapampa. La señora tiene una denuncia por crimen organizado, y tiene que avanzar ese proceso. Vamos a seguir defendiendo el cementerio y local comunal que le pertenecen a la Comunidad Campesina de Azapampa, de forma legal”, aseveró el letrado.

Para él, la finalidad del grupo de Elizabeth Vilcahuaman es apropiarse de los terrenos de una manera ilegal, vender los nichos y tener ingresos económicos.

El otro abogado Roger Rodríguez sostuvo que estuvo a punto de morir. “El 17 de octubre fui atacado de forma cobarde y salvaje. No vamos a permitir que un grupo enquistado de forma ilegal se apropie de lo que le pertenece a la comunidad”, dijo.

A su turno, Elizabeth Vilcahuman asegura ser la presidenta de la Comunidad Campesina de Azapampa. “Fuimos elegidos en febrero de este año, incluso por mandato judicial. Ella (Rosa Poma) era de la gestión anterior. ¿Por qué quiere seguir en el cargo, cuando su gestión terminó? ¿Acaso quiere seguir traficando los terrenos? La semana pasada, un grupo de delincuentes querían tomar el local comunal, pero fueron dispersados por la policía, y tenían fierros. Pero se apropiaron del cementerio de Azapampa; incluso no dejaban ingresar a las personas que visitaban a sus difuntos. Por eso, ayer, con los comuneros fuimos a desalojarlos”, sostuvo.

Lo cierto es que las autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial deberían darle celeridad a los procesos; solo así se podrá evitar más enfrentamientos, ya que la situación podría empeorar. ¿Quién tiene la razón?

