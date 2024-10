Un reciente reportaje de Cuarto Poder ha sacudido la esfera política peruana, revelando serias acusaciones contra el congresista por Junín, Ilich López. Y es que, Raúl Hurtado, un exagente de seguridad, afirmó que López lo utilizó como testaferro para establecer la empresa CE& G Sociedad Comercial de Respuesta Limitada, dedicada a la seguridad, que además contrató con la Universidad Peruana Los Andes en Huancayo. Hurtado, quien en 2018 fue condenado a cuatro años de prisión suspendida y a pagar 200 000 soles de reparación civil, teme que su situación legal empeore, ya que no ha podido cumplir con dicha reparación.

En el reportaje, presentó audios que evidencian conversaciones con el legislador. Raúl Hurtado dice: " Ilich yo no soy dueño de la empresa. Ustedes manejaban todo ese tema. Yo no me puedo perjudicar tanto por esa situación”.

Las conversaciones tratarían sobre la contratación de un abogado e incluso se escucharía al congresista, por entonces candidato a la alcaldía de Huancayo, hablar de presuntos sobornos a testigos claves en el juicio para impedir que Hurtado vaya preso.

El abogado penalista Andy Carrión enfatizó que la situación de López se vuelve cada vez más complicada. “Si la Fiscalía decide investigar, podría indagar no solo en el manejo de la empresa, sino también en la posible conexión con funcionarios de la Universidad Peruana de los Andes, donde se firmaron contratos”, dijo. Carrión resaltó que ya hay un reconocimiento de defraudación por parte de la SUNAT, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación.

Por su parte, Emiliano Ramos Álvarez, exjuez anticorrupción, señaló que los audios constituyen evidencia valiosa que compromete a López. Sin embargo, advirtió que, según la legislación vigente, no se podría iniciar una investigación penal contra el congresista a menos que Hurtado presente un recurso de revisión ante la Corte Suprema, lo que podría anular la sentencia que pesa sobre él.

Respuesta

López emitió un comunicado donde rechaza la acusación y argumenta que durante casi seis años, ha sido víctima de extorsión, “con un notable aumento en la intensidad de las amenazas en los últimos tres meses”. Asegura que, estas amenazas han sido dirigidas a coaccionarlo exigiendo dinero o un puesto de trabajo. Lo que pone en riesgo su seguridad y la de su familia.

“Con el reportaje emitido hoy (el domingo), se ha consumado la extorsión que he estado sufriendo, basada en un supuesto acto ocurrido hace 15 años y en el testimonio de un sentenciado”, declaró Ilich López.

Dijo que ha tomado la decisión de denunciar formalmente ante las autoridades las extorsiones que ha estado sufriendo, reafirmando su compromiso con la verdad y la transparencia.