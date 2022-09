MIRA ESTO: 18 meses de prisión preventiva para policías que realizaban operativos para quedarse con droga

El comité de selección de esta obra agregó requisitos que no estaban contemplados en las bases estándar para descalificar a otros postores en la etapa de admisión y permitir que el Consorcio Fortaleza sea el único postor admitido. La contratación comprendía el mantenimiento de rutas, vías y tramos ubicados en los distritos de Sincos (Provincia de Jauja), Andamarca (Provincia de Concepción) y Santo Domingo de Acobamba (Provincia de Huancayo) en un tramo de 103 kilómetros.

En la etapa de evaluación de ofertas, el comité de selección integrado por la sub directora de Infraestructura Terrestre; la jefa de Abastecimientos y Servicios Auxiliares y un servidor de la mencionada sub dirección otorgaron puntajes adicionales al Consorcio Fortaleza, a pesar que presentó “inventarios viales básicos” y no “inventarios de condición vial”, conforme al manual de carreteras, mantenimiento o conservación vial y el manual de inventarios viales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Modernización, metro y bypass entre las propuestas más resaltantes de candidatos a Huancayo

La Comisión de Control también reveló que la responsable del órgano encargado de las contrataciones, quien a su vez fue integrante del comité de selección, permitió que se perfeccionen los contratos manteniendo los mismos equipamientos estratégicos.