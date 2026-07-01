Los resultados del Concurso Público de Méritos Abierto N° 001-2026 del Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen han desatado una fuerte controversia luego de que se conociera que algunos de los ganadores de plazas presupuestadas habrían sido seleccionados para áreas que no guardan relación con su formación profesional.

Crítica al proceso

La situación más cuestionada involucra a una obstetra que obtuvo una plaza en el área de Farmacia, hecho que ha generado preocupación entre profesionales del sector salud.

Consultada la decana del Colegio Químico Farmacéutico de Junín, Sonia Bonilla, señaló que la normativa vigente establece que los servicios farmacéuticos deben estar a cargo de químicos farmacéuticos o técnicos en farmacia, por tratarse de funciones directamente relacionadas con la dispensación, control y manejo de medicamentos. Según fuentes del hospital se advirtió oportunamente que las bases permitían la participación de profesionales de cualquier carrera en plazas que requieren perfiles específicos e informaron a la presidenta de la comisión, Exi López, las observaciones, pero no fueron tomadas en cuenta.

Las críticas apuntan a que las bases del concurso habrían permitido postulaciones amplias para determinados cargos, pese a que algunas áreas asistenciales cuentan con normas específicas que exigen profesionales con determinada especialización.

El concurso convocado por el Hospital El Carmen buscaba cubrir 42 plazas vacantes bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 y, según sus propias bases, debía desarrollarse bajo los principios de meritocracia, transparencia, legalidad e igualdad de oportunidades.

A este caso se suma otros resultados que ha levantado cuestionamientos. Según la información difundida tras la publicación de los ganadores, un técnico en informática habría obtenido una plaza en el área de nutrición, un bachiller en psicología se hará cargo del área de asistencia social. Gremios profesionales y trabajadores, exigen una revisión del proceso y una explicación técnica de la comisión evaluadora.