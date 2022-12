La provincia de Huancayo, nuevamente está en alerta ante el informe de cuatro colegios donde se obtuvo el contagio de covid-19, uno de ellos es el colegio Tupac Amaru, donde alumnos y maestros fueron enviados a cuarentena.

El director de la Red Valle del Mantaro, Enrique Porras Orellana explicó que existe un informe de cuatro instituciones educativas donde se detectaron casos positivos de covid en Chilca, Huancayo, El Tambo y San Jerónimo. Ante ello el personal de salud está realizando el seguimiento clínico y se procede al cerco epidemiológico y cuarentena.

Por su parte, el director del colegio Túpac Amaru, Esteban Soto Camacllanqui aseguró que ayer 1700 alumnos del plantel se fueron a cuarentena a sus casas y regresarán el lunes 12 de diciembre. En el caso de los alumnos hay más de 10 contagiados y en el caso de los profesores hasta 5 casos positivos confirmados tras prueba antígena.

La semana pasada suspendieron las labores en un salón y desde ayer, todo el alumnado del colegio fue enviado a cuarentena.Durante este período, las clases serán virtuales.

Incremento de casos

El director regional de Salud de Junín, Luis Zúñiga Villacresis refirió que como ya son varias las instituciones educativas que están en cuarentena por los contagios del covid-19, es necesario evitar actividades que impliquen aglomeración de personas. Ayer se reportaron 280 casos positivos nuevos en la región.

Zúñiga Villacresis invocó a que se cumpla la cuarentena, pero además que los padres de familia, se comprometan a llevar a sus hijos a los vacunatorios para completar la dosis que aún les faltan.

El director de la Red Valle del Mantaro, Enrique Porras, mencionó que en las instituciones educativas en Huancayo y Concepción, solo el 45% de escolares tienen las tercera dosis de la vacuna y un 55% aún no. Es por ello que se organizan campañas para el cierre de brechas antes que los escolares comiencen las vacaciones y vuelvan en marzo del próximo año. En la semana 43 se han reportado en Huancayo y Concepción, más de 400 casos positivos del covid. Muchos adolescentes y también los adultos de 18 a 29 años.

Finalmente, Tanya Cuyubamba de la oficina de inteligencia sanitaria de la Red Asistencial de EsSalud Junín, expresó que ante el incremento de casos covid, los diversos hospitales y policlínicos de EsSalud cuentan con un plan de contingencia.

Recordó que existen unos 21 establecimientos de salud a donde pueden acudir los asegurados y no asegurados para completar la vacuna que aún les falta. No obstante, lamentó que no exista mucha demanda. A la fecha EsSalud, tiene 1296 casos positivos, la mayoría de contagiados son personas de 30 a 60 años.