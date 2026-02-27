El candidato a la Cámara de Senadores, Cristhian Enrique Velita Espinoza, postula con el número 1, por el partido de Alianza Para el Progreso. Es abogado de profesión, asesor legal externo en el aparato estatal, además de ser el actual decano del Colegio de Abogados de Junín.

En el podcast de Correo ‘Conoce a tu candidato’, cuenta su trayectoria profesional e intensiones legislativas como futuro senador peruano.

Lucha contra la delincuencia.

Soy un convencido que debe fortalecerse el servicio de inteligencia para el tema de seguridad ciudadana y debe fortalecerse el Ministerio Público. No puede ser, ustedes vayan aquí nomás en Junín a la calle 13 de Noviembre, está hacinada la Fiscalía Anticorrupción. En un cuarto de dos por dos, trabajando dos personas claro y con trescientos expedientes encima. No tienen personal auxiliar, no tienen personal asistente y ¿cómo luchan contra la corrupción? Vayan a la fiscalía especializadas en crimen organizado u otros, todos hacinados (...) entonces debe redireccionar el presupuesto, deben mejorarse las herramientas del Ministerio Público, del Poder Judicial, no debe vulnerarse la separación de poderes y debe mejorarse el servicio de inteligencia en nuestro país.

¿Mantendría un sistema bicameral o volvería a una sola cámara?

¿Qué nos trajo la unicameralidad? Un poder absoluto y diez ocho presidentes en dos gestiones en diez años, eso queremos seguir teniendo, en realidad el desprestigio de este Congreso pero la gente no quiere más congresistas pero tenemos que explicar lo siguiente: que esto va muchas veces por el tema presupuestal. Este presupuesto de S/1700 millones debe bajar a menos de la mitad, para ambas cámaras. Entonces eso es una garantía de, primero, de un buen gesto político en favor de la población.

Leyes ‘procrimen’.

Se requiere un filtro de esas leyes que se hacen con nombre propio. ¿Por qué nos quejamos de las normas pro crimen?, de las normas que favorecen a las AFPs, de las normas que favorecen a la minería ilegal, de las normas que favorecen a organizaciones criminales. ¿Por qué nos quejamos? Porque no había un filtro. Ese filtro es el Senado. Porque cuando se plantea su inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional se demora años -a veces- en resolver, o meses. Mientras tanto es vigente la norma.

¿Qué evitaría que el Senado no se convierta en una especie de blindaje?

Por eso es importante que al Senado vayan las personas preparadas, con conocimiento, con experiencia, de tal manera que garanticen una toma de decisiones y una revisión de las normas adecuadas. Es mi compromiso personal de ser elegido y de representar a Junín, de tener un trabajo denodado para que las leyes beneficien a las familias, no perjudiquen al Perú. Porque no puede ser posible que se hagan normas con nombre propio, beneficiándose de los recursos naturales, exportaciones, así no segenera empresa.