Un incendio de grandes proporciones se registra este miércoles en un inmueble ubicado en la calle León Dormido, en el distrito de Villa El Salvador.

De acuerdo con información preliminar difundida por Canal N, el fuego afecta una vivienda de material noble.

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes restringieron el paso de vehículos para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y evitar riesgos para los vecinos del sector.

Bomberos desplegaron al menos cuatro unidades para atender la emergencia y se informó que podrían sumarse más compañías en las próximas horas.

Algunos vecinos señalaron a Canal N que en el inmueble funcionaría una fábrica; sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades. Hasta el momento no se ha reportado un balance oficial sobre daños o posibles afectados.

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