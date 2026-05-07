El Gobierno prorrogó el estado de emergencia en diversos distritos de las regiones Piura, Ayacucho, Cusco y Junín, a fin de fortalecer la lucha contra el crimen y otros delitos conexos que afectan el orden interno y la tranquilidad de las familias.

Así, a través de los Decretos Supremos 064-2026-PCM y 063-2026-PCM, publicados en el diario El Peruano, se dispone la ampliación del estado de emergencia por el plazo de 60 días calendario en distintas jurisdicciones del país.

En el caso del Decreto Supremo N.° 064-2026-PCM, la prórroga comprende los distritos de Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre y Catacaos, en la provincia de Piura; así como los distritos de Sullana y Bellavista, además de las provincias de Paita y Talara, en la región Piura.

La medida establece que la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, sobre la base de labores de inteligencia, indicadores y mapas del delito.

Distritos del Vraem

La disposición busca continuar enfrentando delitos como tráfico ilícito de drogas, robo agravado, contrabando, sicariato y tenencia ilegal de armas de fuego, entre otras manifestaciones de violencia vinculadas al accionar de organizaciones criminales.

Asimismo, la norma dispone que las intervenciones de la PNP y los organismos castrenses se desarrollen en el marco del respeto a los derechos fundamentales y conforme a la legislación vigente sobre uso de la fuerza y protección de personas en condición de vulnerabilidad.

De igual modo, a través del Decreto Supremo N.° 063-2026-PCM, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia en distritos de las regiones Ayacucho, Cusco y Junín ubicados en la zona del Vraem, con la finalidad de continuar fortaleciendo las acciones de control y combate contra el tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos.

La prórroga comprende los distritos de Anco, Ayna, Santa Rosa, Samugari, Anchihuay, Río Magdalena y Unión Progreso, en la provincia de La Mar (Ayacucho); los distritos de Kimbiri, Villa Kintiarina, Villa Virgen, Echarate, Megantoni, Kumpirushiato, Cielo Punco y Manitea, en la provincia de La Convención (Cusco); así como los distritos de Pangoa y Río Tambo, en la provincia de Satipo (Junín).

De igual manera que la medida establece que la PNP mantendrá el control del orden interno con acciones de apoyo de las FF.AA., a fin de garantizar la preservación y restablecimiento de la seguridad frente a delitos vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Para ello, las operaciones se ejecutarán sobre la base de labores de inteligencia, estadísticas, indicadores y mapas del delito que permitan focalizar las intervenciones en las zonas con mayor incidencia criminal.