El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, encabezó este miércoles una movilización hacia la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el distrito de Jesús María, donde reiteró su rechazo a los resultados de los comicios del pasado 12 de abril y exigió un “peritaje internacional” a los sistemas informáticos utilizados en el proceso electoral.

La concentración se inició en la avenida de la Peruanidad y avanzó junto a cientos de simpatizantes hasta las inmediaciones del organismo electoral.

Durante su discurso, López Aliaga denunció presuntas irregularidades en el conteo de votos y cuestionó la legitimidad del proceso, señalando que no reconocerá los resultados oficiales mientras no se realice una revisión técnica externa al software y a la base de datos electoral.

El líder político también criticó al presidente del JNE, Roberto Burneo, y cuestionó la auditoría planteada por las autoridades electorales.

Asimismo, afirmó que existe una supuesta manipulación administrativa a la que denominó “plan Morrocoy” y aseguró que se estaría produciendo un “golpe de Estado electoral”. En paralelo, pidió ampliar el horario de votación en futuros procesos para permitir sufragar a quienes no pudieron hacerlo oportunamente.

La movilización registró momentos de tensión cuando efectivos de la Policía Nacional del Perú utilizaron gases lacrimógenos para controlar disturbios en los exteriores del JNE.

Antes de retirarse, López Aliaga convocó a una nueva marcha nacional para el próximo sábado 9 de mayo, con el objetivo de continuar expresando su disconformidad con el proceso electoral.