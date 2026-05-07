Ante las irregularidades detectadas en los sufragios del 12 de abril, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), junto con otros 10 gremios empresariales, entre ellos la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), suscribieron un pronunciamiento para exigir tres medidas concretas que garanticen la transparencia de las elecciones.

Plataforma

En primer lugar, en el comunicado se demanda una auditoría independiente de los sistemas informáticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el objetivo de que “la ciudadanía conozca si dichas irregularidades responden a deficiencias operativas o a una eventual manipulación deliberada, lo cual constituiría un fraude y un ilícito penal”.

La segunda exigencia apunta directamente a las autoridades que condujeron el proceso, ya que los firmantes consideran que no deberían supervisar la segunda vuelta.

“Reiteramos la importancia de que el jefe interino de la ONPE, así como el entorno del anterior titular de esa institución, sean separados de sus cargos, pues son en gran medida responsables de las irregularidades cometidas”, reza el pronunciamiento.

Los mencionados gremios también se pronunciaron sobre la seguridad logística de cara a la segunda vuelta.

“Con el propósito de evitar cualquier riesgo de manipulación externa de los votos, proponemos que la logística vinculada al traslado de las ánforas hacia los locales de votación, así como a los almacenes de resguardo, sea asumida por personal de las Fuerzas Armadas del Perú”, plantearon.

Cabe señalar que, el pasado 15 de abril, la Sociedad Nacional de Industrias exigió públicamente la renuncia de Piero Corvetto a la jefatura de la ONPE, tras responsabilizarlo por las “graves deficiencias” durante la primera vuelta electoral, las que incluso calificó de “inaceptables”.