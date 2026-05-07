El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, envió un oficio al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el que solicitó la anulación de las actas de mesas con serie 900.

Cabe precisar que las mesas con numeración desde el 900001 al 904703 se ubican en centros poblados, allí votan los electores que viven en una misma comunidad ubicada lejos de la capital distrital, dichas mesas se crearon hace años para facilitar el acceso al voto de personas que tenían que trasladarse horas o días para poder sufragar.

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, envió un oficio al JNE en el que solicita la anulación de las actas de mesas con serie 900. pic.twitter.com/yri0fnNpFK — Sofía López (@SofiaLopezLl) May 6, 2026

SUSTENTO

De acuerdo con el documento cursado por López Aliaga a Roberto Burneo, presidente del JNE, el motivo del pedido de la anulación se debe a que las actas de sufragio con numeración serie 900 “constituyen una violación flagrante al Artículo 201 de la Ley 26859, Ley Orgánica de Elecciones”.

El mencionado artículo sostiene que el padrón electoral debe ser fiscalizado y aprobado por el JNE y que solo pueden ejercer el derecho al sufragio las personas inscritas en dicho padrón aprobado.

Sin embargo, la agrupación refirió que Gloria Periche, gerente de modernización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señaló en una conferencia que en aquellas mesas “cualquier persona puede votar”.

“Eso demuestra de manera inequívoca que se está permitiendo el sufragio de electores no incluidos en el padrón electoral, vulnerando de forma directa la intangibilidad del padrón y el principio de legalidad consagrado en la Constitución”, se lee en el documento.

López Aliaga cuestiona que la ONPE haya dicho que en las mesas 900, "cualquiera puede votar". Foto: Julio Reaño / GEC

CIFRAS

Según DATdaf, en las mesas de la serie 900, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) ganó en 3299 mesas y obtuvo 240,767 votos votos (41.6%), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ganó en 985 mesas y obtuvo 95,442 votos (16.5%), mientras que López Aliaga ganó en 30 mesas y consiguió 15,080 votos (2.6%).

En paralelo a la anulación de las actas, Renovación Popular requirió la suspensión inmediata de cualquier acto de cómputo y proclamación de resultados.

“La falta de acción inmediata por parte del JNE, expondría a los miembros de este organismo a las más graves consecuencias”, concluye el escrito.