El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) culminará hoy las audiencias públicas de recuento de votos correspondientes a las actas observadas e impugnadas de la elección presidencial.

La secretaria general de esa institución, Yessica Clavijo, informó sobre el avance en esta labor y que los Jurados Electorales Especiales (JEE) aceleran la revisión descentralizada.

“El Jurado Electoral Especial de Lima Centro II viene ya programando cerca de 40 audiencias para el día de mañana”, detalló.

La funcionaria explicó que los JEE deberán remitir las actas de proclamación descentralizada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Con eso, ya el Jurado Nacional de Elecciones estará expedito, teniendo el íntegro de las actas para poder hacer la proclamación respectiva de qué candidaturas pasarían a una segunda vuelta”, indicó.​