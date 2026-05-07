La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició un procedimiento disciplinario contra Piero Alessandro Corvetto Salinas por la presunta comisión de falta grave durante las Elecciones Generales 2026 como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El pleno del organismo autónomo adoptó la decisión por unanimidad tras concluir la investigación preliminar iniciada el pasado 13 de abril, descartando que sea una proceso “exprés”.

Sustento

La medida responde a las fallas logísticas registradas el 12 de abril durante la jornada electoral.

En ese entonces, Corvetto Salinas admitió que 13 locales de votación ubicados en Lurín (7), San Juan de Miraflores (3), y Pachacámac (3) no recibieron material electoral, lo que afectó a 52,251 electores, quienes tuvieron sufragar al día siguiente.

La JNJ reporta que existen más 2,600 denuncias por los hechos suscitados en la primera vuelta electoral.

Como se sabe, Corvetto ha renunciado al cargo y la JNJ ha aceptado su dimisión.

🚨 #AHORA | La Junta Nacional de Justicia informa a la opinión pública lo siguiente: pic.twitter.com/jy039b7DYn — Junta Nacional de Justicia (@JNJPeru) April 21, 2026

Entre tanto, Corvetto reapareció ayer junto a sus abogados Ronald Gamarra y Julio Arbizu.

Estos confirmaron que el exfuncionario ya presentó sus descargos iniciales ante la JNJ durante la etapa preliminar.

Gamarra reclamó por el manejo de la información por parte de la entidad de justicia.

“No me parece correcto que las autoridades públicas estén repartiendo la documentación antes de que el principal interesado, el supuestamente investigado y su defensa, nos enteremos”, sostuvo Gamarra.

A la pregunta de cómo tomaba la apertura del proceso disciplinario, Corvetto respondió de manera escueta: “No tengo ninguna opinión al respecto”.