Basilia Gómez Julián, no sabe cuántos años tiene, dice que más de 60 y, asustada, nos cuenta que estaba caminando con dirección a una tienda, cuando escuchó un extraño ruido y saltó al lado derecho. Cuando volteó a ver qué pasaba, se dio cuenta que la cúster de la empresa Petra que estaba estacionada, retrocedió para impactar contra un taxi rojo.

En el volante no estaba el conductor y ella sintió pánico. Una cámara de seguridad del lugar, captó cómo a las 15:30 horas del martes, la cúster de la flota N° 30 que estaba estacionada, comienza a retroceder, y cinco segundos antes Basilia Gómez cruzaba la vía, y antes que termine de cruzar la calle, la unidad se estrella contra el auto de placa W3F-038 . La sexagenaria salvó de morir.

Socorren a la mujer

En la calle Túpac Amaru y prolongación Próceres en el Cerro Fortaleza ocurrió el accidente.

“El carro casi me atropella, he pasado cerca, me escapé saltando”, cuenta Basilia Gomez. De acuerdo a las investigaciones, el conductor de la cúster al terminar su recorrido, dejó el volante; aparentemente el freno se desenganchó y la unidad comenzó a retroceder sin rumbo hasta impactar con el taxi rojo que resultó con daños.

Algunos vecinos piden que la empresa Petra busque otro paradero. Y en la avenida Castilla y Carrión en El Tambo, el vehículo W3Q-184 conducido por Adrián Poma (24), chocó con la moto 8056-9W de Luana Londoñe Cossio (35), quien estaba acompañada de Cecilia Gozar Arias (35). Las dos mujeres heridas fueron evacuadas a una clínica.