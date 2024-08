Tras su desempeño aceptable, los deportistas huancaínos que nos representaron en los Juegos Olímpicos de París 2024, llegaron al calor de sus hogares y fueron recibidos con entusiasmo y admiración.

Los deportistas olímpicos llegaron con ansias de comer platos huancaínos y tomarse unas breves vacaciones para luego continuar con su preparación rumbo a las siguientes competencias internacionales.

César Rodríguez. El marchista de 27 años, arribó muy temprano. Sus padres lo esperaban con un ramo de claveles. César contó que lleva seis meses lejos de su familia y que aparte de extrañar a sus padres, extrañó bastante el mondongo y la pachamanca.

Respecto a su posible retiro, mencionó que aún está en evaluación: “mi deseo es seguir y darlo todo en los otros juegos, pero depende mucho del apoyo porque la inversión es fuerte”, expresó.

Dice que su carrera como deportista aún está vigente

Evelyn Inga. Llegó con perfil bajo hasta su hogar, en El Tambo, donde recibió las felicitaciones y el abrazo de sus padres y hermanos. “Yo llegué y entré a desayunar, cuando terminé de comer empecé a escuchar a mis vecinos que gritaban palabras de aliento y me quedé sorprendida. Gracias a todos por su cariño”, dijo emocionada.

En la tiendita de su mamá, iban llegando más vecinos que pedían autógrafos y fotos con ella.

La cuñada de Evelyn contó, además, que sus sobrinos la admiran mucho y se amanecieron para hacerle sus carteles de bienvenida, ellos expresaron que quieren ser como ella y ya planean iniciar en la marcha atlética.

Kimberly García. Por su lado, Kimy, contó que llegó hace unos días porque ya quería abrazar nuevamente a su familia, pese a los resultados de París.

“No he regresado como quería y aunque no estoy satisfecha con mi participación en los Juegos Olímpicos mi familia me ha recibido muy feliz, mostrándome su apoyo”, expresó la marchista.

Los tres lograron dejar en alto al Perú trayendo diplomas olímpicos. Este importante logro enorgullece a todo Huancayo.

