MIRA ESTO: https://diariocorreo.pe/peru/miles-de-catolicos-participaran-en-via-crucis-y-procesiones-noticia/

TE PUEDE INTERESAR: https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo/jesus-crucificado-en-miniatura-en-torre-de-la-catedral-noticia/

Cientos de católicos peregrinaron ayer hacia la cruz de la paz ubicado en lo alto del cerro Achkamarca.

Sin embargo, antes de empezar el ascenso al cerro, cuando se trasladan por el anexo de Cullpa Baja, los peregrinos se encontraron con un camino que era un lodazal y se tuvieron que dividir y avanzar encima de un canal en construcción, en el trayecto habían adultos mayores y mujeres que corrían el riesgo de resbalar.Aunque se daban aliento expresando frases como “el que peregrina se ensucia los zapatos”, lo cierto es que era un alto riesgo de sufrir caídas al caminar por el lodazal.

“Ahora que están empezando ya las campañas electorales, no no dejemos robar la esperanza por los políticos que hoy nos ofrecen el oro y el moro y después no han arreglado ni las carreteras”, dijo enfático el sacerdote César Palacios, vicario de la primera vicaría durante la eucaristía en lo alto del cerro Achkamarca.

Calificó al cerro como un lugar sagrado a donde se llega después de un largo camino junto a la cruz, donde se ensuciaron los zapatos, se resbalaron pero se avanzó rezando junto como una iglesia unida.

TORRES. El sacerdote de Sapallanga, Enrique Campos recordó que la cruz de la paz para los huancaínos significa mucho, ya está hecha de las torres derribadas por los terroristas hace más de 30 años y que se edificó luego la cruz de la paz para mantener la unidad del pueblo.Mientras que el vicario de la arquidiócesis de Huancayo, Eder Camarena invocó a que en esta Semana Santa debemos reflexionar sobre como estamos actuando.

Además exhortó a las autoridades a reflexionar, unirse y trabajar en bienestar de la población y sus necesidades.

Las expresiones de fe a lo largo de la peregrinación, eran conmovedoras, sobretodo de ancianas que avanzaban cogiendo con fuerza sus rosarios en las manos, pero además habían muchos niños, jóvenes y adolescentes, que cantaban para darse aliento y seguir en el difícil camino.Al llegar muchos terminaron el suelo por el cansacio.

Las parroquias elaboraron altares y se recordó el sufrimiento de Jesús, en las 14 estaciones que recorrió Jesús en su camino.

COMIDA SALE COMO PAN CALIENTE

La visita de cientos de visitantes al cerro Achkamarca en Cochas Chico, fue una alegría para las vivanderas que desde la madrugada habían preparado diversos platos típicos como la pachamanca, el cuy colorado, el chuño pase con yuyo, además de las tradicionales mazamorras de caya y calabaza. “Comí mi chuño con yuyo a 5 soles, además de la pachamanca, valió la pena caminar tanto y encontrar comida sana y nutritiva”, dijo Mario Capcha. Rocío Bernaola se levantó a las 4 de la mañana, para preparar su mazamorra de calabaza chuño pase y pachamanca. Ayer, le faltaban las manos para atender a los comensales que la rodeaban.

El anexo de Cochas Chico es un lugar llego de cultura y artesanía. Ayer ellos estuvieron también en lo alto del cerro Achkamarca ofertando sus productos, diversos souvenir como llaveros, monederos, adornos, carteras.

Rosa Seguil, manifestó que los costos son accesibles desde 5 soles, las artesanías con mates burilados, que los turistas pueden llevarse como un recuerdo del lugar donde se confeccionan los más hermosos mates burilados. En esta ocasión han confeccionado hasta capibaras para los niños.