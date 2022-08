“¡Malditos sean, por qué mataron a mi hijo!”, gritaba la desconsolada madre que tuvo la tragedia de encontrar a su hijo tirado en medio de un descampado, en El Tambo y con varias puñaladas en el cuerpo. La mañana de ayer los vecinos de la urbanización La Molina, en El Tambo, hallaron a un varón tirado en un terreno baldío, al acercarse estaba con el rostro desfigurado y tenía decenas de cortes dando aviso a los serenos de El Tambo, quienes solo verificaron que ya no contaba con vida.

Pocas después, llegaron los familiares, quienes identificaron a la víctima como Brayan RS(17), estudiante del colegio Luis Aguilar Romaní, y con aspiraciones de convertirse en ingeniero eléctrico. Se supo que la víctima, la noche del domingo, se encontró en la casa de su abuelita, en Huayucachi hasta que cerca a las 20:45 horas recibió una llamada de sus supuestos amigos que le invitaron a acudir a una discoteca.

Cerca a las 11:00 de la noche la madre se comunicó con él, y le dijo que habían acudido a la discoteca La Jora, pero la llamada se cortó y no volvió a contestar más.

“Él (Brayan) no era pandillero, no le hizo daño a nadie, no es justo que lo maten así. ¡Exigimos justicia!”, exclamó Renne Sollar. Llegaron peritos de la comisaría de El Tambo y la Oficri, quienes contaron que la víctima tenía más de 30 heridas punzo cortantes en el rostro, cuello, zona lumbar y espalda. Seincri de El Tambo, investiga la muerte.

