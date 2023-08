El 30% de enfermeras no acceden a derechos laborales afirmó el decano del colegio de Enfermeros región IV, Rully Huamaní. “Del 100% de enfermeros, el 71% esta en el Inforus (Registro Nacional del Personal de la Salud) y el 30% no, por lo tanto son subempleadas y no acceden a sus derechos laborales”, acotó. Asimismo, mencionó que muchas enfermeras no están colegiadas y esta también es una limitante para obtener sus beneficios laborales, pese a que su labor implica estar las 24 horas al cuidado de los pacientes.

Explicó por ejemplo que en los hospitales, donde las enfermeras cumplen turnos de 12 horas, este tiempo lo dedican en exclusividad a los pacientes y no les queda tiempo para la labor administrativa, la cual se hace fuera del horario laboral.

En la actualidad, en el registro del colegio de enfermeros región IV, existen unas 5413 enfermeras con colegiatura, de estas, 1374 tienen una especialidad, 78 con maestría, 6 con doctorado y 55 especialistas en auditoría. En Junín, hay 12 especialidades de las 33 que existen a nivel nacional. En los últimos años la cantidad de colegiados disminuyó de 5275 en el año 2022 a 3673 en el año 2023.

Formación y desarrollo

Unos 10 ciclos durante 5 años de estudio cumplen las enfermeras para su formación profesional. En Junín, los hospitales Daniel Alcides Carrión, El Carmen, Ramiro Prialé de EsSalud son los que albergan a la mayor cantidad de profesionales en enfermería, esto debido a la demanda de servicios.

Este 30 de agosto, las enfermeras rinden honores a su patrona Santa Rosa de Lima.

Durante la pandemia, su labor fue muy importante en la atención a los pacientes y también en las jornadas de vacunación, gracias a las cuales se logró contener la pandemia del covid. En el país hay escasez de estas profesionales, principalmente por la migración a otras regiones y a Lima, en busca de mejoras laborales.