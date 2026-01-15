Tras varias horas de búsqueda, ayer por la tarde se recuperó el cuerpo de D.A.J.P. (04), confirmando que son 4 las víctimas mortales productos de estos fenómenos naturales. Tras a tragedia ocurrida el último martes 13, el riesgo por huaicos e inundaciones en la selva central, sigue latente, por ese motivo Defensa Civil recomendó evitar viajes para esta zona.

Desde las 7:00 de la mañana de ayer, se armaron brigadas de búsqueda conformadas por personal del Ejército del Perú, Policía Nacional del Perú que se hizo presente con un perro detector de restos humanos, voluntarios, familiares y una excavadora del Gobierno Regional de Junín (GRJ). En horas de la tarde, en medio del lodo se halló el cuerpo de la pequeña D.A.J.P. (04) que fue retirado, entre lágrimas, de los rescatistas y familiares.

La niña es la última desaparecida del huaico que sepultó un camión en el sector La Olada – Puerto Yurinaki, en el distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, donde también fallecieron sus padres, Ronald Jara Surichaqui (37), natural de Tarma y Thalía Pariona Enciso (28), de Perené; junto a ellos también pereció su trabajador Miguel Ángel Huamán (48), natural de Acolla, en Jauja.

“Los trabajos de búsqueda se realizaron con maquinaria del Gobierno Regional de Junín, agradecemos profundamente al Ejército Peruano y la Policía Nacional que se unieron con las unidades”, informó el gerente de Defensa Civil del GRJ, José Vásquez.

Accesibilidad. Tras ello, Defensa Civil identificó varios sectores vulnerables en el tramo de Tarma hacia la selva central.

“Con la maquinaria que contamos se ha rehabilitado las carreteras de acceso a selva central, pese a que eso es responsabilidad de Provías Nacional. Vamos a continuar con estos trabajos. Hoy (ayer) hay pase normal hacia la selva, pero insto a los alcaldes de distritos para que puedan movilizar todo su equipo técnico y maquinaria para que puedan habilitar los caminos locales”, añadió Vásquez.

Sin embargo, a pesar de haberse habilitado la vía, el funcionario recomendó que se evite el viaje a la zona amazónica, por estar considerada en alto riesgo, por los deslizamientos.

“A las familias pedirle que, si se puede evitar un viaje a la selva central, lo hagan, porque va haber varios bloqueos de vía durante esta temporada y si están edificado su vivienda en una zona de riesgo debe implementar una mochila de emergencia”, acotó el funcionario.

SUSPENDEN. Por otro lado, las empresas que ofrecen paquetes turísticos en la ciudad de Huancayo, suspendieron sus paquetes hacia la selva central, principalmente por los últimos acontecimientos registrados como huaicos y caída de rocas en la carretera.

“Como asociación de las agencias de viaje, estamos suspendiendo las salidas hacia la selva por las inundaciones y huaicos. Para esa zona tenemos los tours a Tirol, Perené, Oxapampa, Chanchamayo y otros, que por ahora no vendemos para evitar cualquier accidente con los turistas. Ahora estamos ofreciendo paquetes para el valle del Mantaro”, señaló el dirigente de Asetur, Ricardo Justo Ureta.