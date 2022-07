Las actividades por los 201 años de Independencia del Perú en Huancayo, terminaron con una denuncia penal en contra del prefecto regional, Brangil Mateo Blas, por el delito de ostentación de distintivo de función que no ejerce, en actividades oficiales, es decir uso indebido de la banda presidencial en actos públicos.

La denuncia fue presentada ante la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo por el especialista en protocolo, Carlos Tenicela Ninamango, quien en un primer momento solicitó la intervención de la Policía para detener al prefecto por usar la banda presidencial en tres actos oficiales y ante la negativa de estos acudió al Ministerio Público.

“El delito que ha cometido es una violación al articulo N° 362 del Código Penal, que refiere que, él que públicamente, ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce o se arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año (..) ha usado (el prefecto) la banda presidencial, ha cometido un delito penal” refirió el también comunicador social.

La región Junín celebró los 201 años de Independencia con Misa y Te Deum, izamiento de Bandera Nacional, Paseo de Bandera y la esperada Sesión Solemne. El alcalde provincial Carlos Quispe, participó de la actividad que fue presidida por el Gobernador Regional Clever Mercado Méndez y autoridades policiales y militares.