El depósito municipal de Huancayo, no cuenta con el certificado de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y según el asesor legal del Sindicato de Conductores de las Diversas Modalidades y Afines Región Junín, Fernando Quillas, nunca lo habría tenido, a pesar que este espacio es utilizado para trasladar vehículos intervenidos en la ciudad y cuenta con personas adentro.

“Este lugar no guarda las características de ley para un depósito municipal, porque los vehículos que son llevados ahí, han sufrido robos”, señaló Fernando Quillas.

Los transportistas solicitaron la clausura inmediata de este espacio administrado por la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), no obstante recibieron una respuesta a través del Oficio N° 908-2023-MPH/GTT donde se menciona que los gobierno locales no están obligados a solicitar licencia de funcionamiento.

“Hay el Lineamiento N.º 001-2023-VIVIENDA-VMCS, del Ministerio de Vivienda, que está vigente con relación a espacios públicos. Mientras tanto, el equipo está con los protocolos e indumentaria”, dijo el gerente de Tránsito y Transporte de la MPH, Jorge Quispe.

El Lineamiento 001-2023, sirve para guiar a las entidades públicas para que elaboren un plan que asegure que sus establecimientos cumplan con las condiciones de seguridad necesarias.