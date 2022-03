En el tercer día del paro del transporte y el agro, los productos de primera necesidad ya escasean en los centros de abastos de Huancayo, El Tambo y Chilca. Ayer al mediodía, ya no había ni un pollo en los puestos del mercado mayorista ex Maltería Lima. La comerciante Milagros Gómez Ríos, dijo que a diario vende 50 a 60 pollos, pero, en dos días esto a cambiado, ya que no hay transporte que traiga los productos. Tampoco están atendiendo los restaurantes y chifas, cuyos negociantes les compraban en cantidad para el menú del día, a estos no se les podría abastecer.

Ayer algunas amas de casa que, caminando llegaron a los mercados, compraban lo poco que encontraron en algunos puestos que estaban abiertos, ya que la mayoría cerró por temor a los saqueos.

El padre de familia, César Rivera, ayer se abasteció de verduras para los siguientes días, ya que no se sabe cuando se levantará el paro. Lo que más subió de precio es la arveja que está a 8 soles el kilo. Los pocos puestos que tenían papa también han incrementado el costo: la papa yungay ya esta a S/1.50, la huamantanga a S/2 el kilo igual que la amarilla peruana.

“De la chacra no llega ni un saco de papa, es por eso que ya está subiendo todo, ya que con este paro no ingresan los camiones. Antes la papa al por mayor estaba a S/1, pero ya subió a un S/1.20 y los precios al minorista también van a subir, si el paro continúa todo subirá más. Lo poco que tenemos nos va a durar apenas 3 días”, manifestó el comerciante papero César De La Cruz Ramos.

Por su parte, Martha Sierra señaló que ayer trajeron poca verdura de las chacras y les han dicho que ya no van a cosechar. Es por ello que ayer el precio de la espinaca subió a un sol cada una y al por mayor S/0.50, antes la compraban a 4 por un sol.

En Chilca, el aceite se expendía desde S/7.50 hasta S/12.50. Solo había pollo en algunos puestos y se vendía a S/10.50. El kilo de huevo subió a S/8.50. El saco de azúcar está a 205 soles y el kilo está desde S/4.50 hasta 5 soles. Allí también cerraron los puestos por las protestas.

En El Tambo en los centros de abastos por alrededores de la Ciudad Universitaria, el kilo de pollo se expendió hasta en S/ 12, ante la escasez del producto. El kilo de papa blanca subió a S/2.50. Los comerciantes dijeron que por la falta de ingreso de mercadería, ya no cuentan con abastecimiento para atender a la población.

Asimismo, los comerciantes tuvieron que atender a puerta cerrada por temor a los saqueos, ya que durante la mañana pasaban los transportistas, generando temor en los comerciantes, a quienes exigían que se unan a su medida aunque les perjudique.

De otro lado, Susana Rodríguez quien se dedica a la distribución de gas doméstico, señaló que, si hoy no llegan los camiones de carga pesada, tampoco habrá abastecimiento.