El año 2021 fue un año de vibración 5, en numerología la frecuencia habla de inestabilidad en cambio… ¡el panorama cambia para 2022! Es que la suma de todos sus números nos da 6, un número que encierra una vibración donde los sentimientos y emociones, pasaran a primar en la vida de la mayoría de seres humanos. Trabajar en sociedad, buscando alianzas estratégicas entendiendo que solos no podremos salir adelante será la clave para el desarrollo social.

La economía estará complicada para muchos, pero la capacidad de adaptación y el descubrimiento del talento que cada uno posee seguramente logrará sacar a flote muchos hogares.

La humanidad debería de entrar en sintonía bajo esta vibración de amor. Unirnos sería el eje de todo acontecimiento. Si bien parece un poco imposible, ya que esta idea excede a todos como individuos, pero sería maravilloso que cada uno desde su lugar se nutra en el sentido de unión que requiere este año 2022.

Para Aries

Palabra clave: paciencia, color: blanco, número de suerte: el 2

SALUD

La impaciencia podría traerte problemas emocionales. De hecho vienes atravesando momentos complicados, sin embargo piensa que con salud todo se puede lograr, busca ayuda si es necesario

DINERO

Durante los primeros cuatro meses del año se te presentará la oportunidad de realizar una buena inversión. El 2022 es un año favorable para que invierta, si aún no te has decidido este es tu momento. La economía de la mayoría de este signo se mantiene, no pierdas la fe, que todo mejorara.

AMOR

Si estas con pareja, trata de mejorar la relación, últimamente han estado muy complicados, el dialogo y la comunicación debería mejorar. Si aun estas solo, deberías empezar a cambiar ciertas actitudes, trabaja tu sinceridad.

CONSEJO MAGICO

Te conviene no quedarte esperando, tu vida y tu tranquilidad es tu responsabilidad.





Para Tauro

Palabra clave: oportunidad , color: rosado, número de suerte: el 6

SALUD

Presta atención a tu salud. Sobre todo, el estómago, estarás con muchas emociones y el sistema digestivo se verá afectado.

DINERO

Viene para ti nuevas oportunidades, pero debes predispuesto a los cambios. No vayas demasiado rápido y toma tu tiempo en la toma de decisiones sobre proyectos o negocios. Tienes que ser consciente de que el resultado es a largo plazo y que deberás ir paso a paso para que sea todo un éxito.

AMOR

Las personas que tienen pareja deben buscar una comunicación más fluida con su pareja. Los tauro que están solteros(as) encontrarán una persona que llamara su atención. Tauro deberás sacar una tristeza del pasado, es momento de cerrar ciclos.

CONSEJOS MAGICO

Durante este nuevo año, debes buscar un propósito, un objetivo, defínelo ya¡¡¡ y trabaja por conseguirlo.

Para Géminis

Palabra clave: prudencia, color: azul en todos sus tonos, número de suerte: el 5

SALUD

La salud se complica por el estrés, algún asunto te está generando muchos inconvenientes, trabaja tu lado emocional.

Estarás propenso a accidentes menores u operaciones, no te descuides.

DINERO

La economía este año estará favoreciendo principalmente a la familia, el hogar y el matrimonio. Habrá gastos sorpresivos. Evita gastos innecesarios que desequilibra tu economía, aun debemos mantener el orden.

AMOR

Emprenderás un nuevo camino amoroso, si aún estas solo, hay una luz que favorece tu destino. Y si estas con pareja, debes sentirte bendecido por ese amor, realmente te aman.

CONSEJO MAGICO

Trata de saber qué es realmente lo más importante para ti, tener un orden de prioridades podrá ayudarte a manejar la forma como debes llevar este año.

Para Cáncer

Palabra clave: evolución, color: plata, número de suerte: el 9

SALUD

Cuídate un poquito de las emociones fuertes, tu corazón requiere de un chequeo. Realízate exámenes médicos preventivos y adopta rutinas saludables en todas las áreas.

DINERO

Los proyectos estarán favorecidos durante el primer trimestre del 2022. El trabajo en equipo, los vínculos con colegas y amigos, una estrategia que involucre mucha acción, pasión, entusiasmo, organización y responsabilidad son las exigencias de este extraordinario momento. Tus proyectos tendrán frutos.

AMOR

Sorpresas en el amor, romances a primera vista, un embarazo.

Algunos se casarán inesperadamente. Conversa con tu corazón, escúchalo sin temores, no permitas que el pasado dirija tu futuro, haz el esfuerzo de pensar y disfrutar el momento.

CONSEJO MAGYCO

Lo más importante es sentirte en paz contigo mismo, aprende a canalizar la energía transformando lo negativo en positivo. Una actitud positiva dará grandes resultados positivos en tu vida.

Para Leo

Palabra clave: éxito, color: amarillo, número de suerte: el 1

SALUD

Leo debes de cuidar tu aspecto físico de forma saludable y natural, evita métodos que dañen tu salud. Toma mucha agua y cuida tus riñones. Tu mayor enemigo es el estrés, controla tu energía.

DINERO

Piensa antes de decidir. Utiliza mucho tu intuición, tu mejor carta es la reflexión y el análisis, pero no te pongas barreras y no le tengas tanto miedo al fracaso. Crecimiento laboral y profesional.

AMOR

El 2022 es el inicio de una nueva etapa en la vida de quienes están casados. Los solteros verán terminar su relación. Actúa con responsabilidad y madurez y todo lo negativo pasará y encontrarás tu equilibrio en el amor.

CONSEJO DE LUZ

Apertura tu corazón para recibir lo que el universo tiene para ti. Piensa bien cada paso que des y sobre todo, no te precipites en sacar conclusiones que podrían ser equivocadas.

Para Virgo

Palabra clave: intuición, color: purpura, número de suerte: el 8

SALUD

Un poco de ejercicio físico es necesario, has descuidado un poco este aspecto. Si tienes problemas para dormir, trata de relajarte antes de descansar, ve a caminar al parque, lee un libro, esto ayudará a que tu sueño sea reparador.

DINERO

Imprevistos económicos. Cuídate de estafadores. Por otro lado, lograras resolver un problema que te preocupa. Se te presenta una oportunidad para emprender un negocio propio, debes analizar el mercado, tu mejor mes para inversiones: junio.

AMOR

Los casados deben tener cuidado con no dañar o herir a su pareja, podrías terminar una buena relación. Los solteros se sentirán dispuestos a volver a amar y ser amados. Se lograra un amor sincero.

CONSEJO MAGYCO

No vayas tras lo desconocido, si no te sientes preparado para ello. Lo mejor que puedes hacer en este momento es tener plena confianza en tu intuición, tu voz interior sabrá guiarte.

Para Libra

Palabra clave: perseverancia, color: azul, número de suerte: el 4

SALUD

Debes de cuidarte con respecto a temas respiratorios, evita exposiciones innecesarias podrías llevarte un gran susto.

Sistema nervioso algo alterado, descubre que te tiene preocupado, es hora de controlar la ansiedad.

DINERO

Tu deseada evolución laboral podría hacerse realidad, pero debes estar muy atento en el trabajo y esforzarte en ser el mejor para alcanzar la excelencia. Es necesario que pongas tus sentidos en todo lo relacionado con tu situación profesional y tu futuro.

Ahorra, estás gastando todo el dinero que recibes y no es momento.

AMOR

Los casados deben empezar a tomar decisiones y asumir ciertos riesgos. Los solteros se volverán a ver con una persona del pasado que te podrá llenar de mucha alegría, seguramente será alguien que te importo mucho.

CONSEJO MAGYCO

Los ángeles siempre están con nosotros, anímate a conectarte con tu ser de luz, lo necesitas y no sabes lo bien que te va a hacer. En tus momentos de desorientación, pide que te muestre el camino y así será.

Para Escorpio

Palabra clave: prioridad, color: naranja, número de suerte: el 6

SALUD

Cuida tu colon, no dejes de realizarte los exámenes pertinentes para evitar caer en un gran problema de salud. Cuida mucho tus comidas, no cometas excesos.

DINERO

Comenzarás a ver cambios en algo relacionado con tu trabajo.

Éxito, dinero y abundancia. Período de apertura y crecimiento profesional que debes aprovechar. Evalúa tus experiencias, asume los errores y corrígelos, es el momento.

AMOR

Los casados deben poner más de su parte para mejorar la relación, tu carácter complicado está terminando con un gran amor. Los solteros deberán tomarse el tiempo necesario para renovarse. Este período está favorablemente condicionado para disfrutar del amor.

CONSEJO MAGYCO

Tu familia puede y quiere darte el apoyo emocional que necesitas, pero debes cambiar tu manera de ver las cosas, no siempre puedes tener la razón. Aprender a escuchar debería ser tu objetivo, te podrías evitar muchos sufrimientos si prestaras atención.

Para Sagitario

Palabra clave: fe, color: verde, número de suerte: el 5

SALUD

Debes de escapar de la monotonía, ya que tu salud mental está afectada por todo lo vivido. Es hora de cambiar tu estilo de vida, la rutina a calado en lo más profundo de tu ser, recuerda que la vida es linda, depende de ti cambiar las cosas.

DINERO

Para los nativos de este signo el 2022 será un excelente año para independizarse. Apertura de negocio propio es algo que hace mucho ya te habías planteado y este es un buen momento para concretar todo proyecto. Pero ya sabes todo inicio es difícil tu paciencia y optimismo harán que salgas adelante y te sorprenderás de lo que eres capaz.

Debes de ahorrar ya que la idea de una casa propia está muy marcada en tus proyectos y no falta mucho para que se concrete. Las energías positivas están contigo, tu puedes.

AMOR

Vínculos con el extranjero traen romances inesperados y, al mismo tiempo peligrosos, ten cuidado. Más bien si estas casado o con pareja, este será un buen año para mejorar la relación.

CONSEJO DE MAGYCO

Rompe con las barreras que te tienen estancado. En vez de permanecer en el anonimato busca el reconocimiento de todo lo que haces. Demuéstrales a todos cuánto mérito hay en tus ideas y en tu forma de hacer las cosas. Eres muy especial, no lo olvides.

Para Capricornio

Palabra clave: fuerza, color: violeta, número de suerte: el 2

SALUD

La tensión en tu espalda se asocia a estados de ansiedad y estrés. Deberás descansar tus mejor para reponer energías.

Es el momento de retomar el ejercicio físico que tanto puede mejorar tu calidad de vida.

DINERO

Llegan grandes oportunidades de crecimiento económico a tu vida. Se darán situaciones inesperadas que resuelvan algunos conflictos en el tema financiero. Debes tomar conciencia de que las tensiones económicas son la manifestación de una necesidad de cambio que debes hacer, todo sucede por algo.

AMOR

Capricornio vivirá momentos de gran emoción, pasión e intensidad. Los solteros deben romper esquemas mentales que no te permiten fluir, no te pongas límites. Los que tienen pareja es hora de buscar momentos de esparcimiento e integrar a la familia, será un buen año.

CONSEJO DE MAGYCO

Reconoce y valora a quienes te quieren. Acércate a ellos y te sentirás con más fuerzas para seguir adelante y seguir luchando por lo que deseas, eres a veces muy cerrado y algo injusto con aquellos que realmente te aman.

Para Acuario

Palabra clave: verdad, color: azul, número de suerte: el 4

SALUD

Vigila tu salud recuerda que la alimentación puede aportarte bienestar emocional y salud física. Algunos problemas con postura, deberías corregirlos, estas a tiempo de prevenir problemas de columna,

La mejor terapia es la actividad física, que contrarresta efectos emocionales negativos.

DINERO

Durante el primer trimestre la economía para los acuarianos continuará siendo estable. Se resuelven algunos problemas financieros piensa bien en todo lo que quieres hacer y realiza un plan de trabajo ordenado. Tómate el tiempo necesario para enfocarte en tus metas.

AMOR

Es el tema que más favorece a los acuarianos este año 2022. Evalúa las causas y consecuencias de tu situación actual de pareja, profundiza en tus objetivos. Después se abrirán las puertas del amor para ti. Sólo se requiere una dosis de coraje y fe. Los casados deben sintonizarse con los pensamientos y sentimientos de su pareja.

CONSEJO DE MAGYCO

Es importante que comuniques tus ideas y necesidades lo más claramente posible a tus seres queridos. Así ellos sabrán en qué momento apoyarte o aconsejarte. La ayuda viene de donde menos lo esperas, no te expongas al peligro.

Para Piscis

Palabra clave: espiritualidad, color: celeste, número de suerte: el 2

SALUD

Cuentas con un excelente estado de salud. Sin embargo, debes cuidar todo exceso en comida que pueden provocar problemas con tu salud, por otro lado, un chequeo a problemas de vista puede evitar consecuencias a este órgano en el tiempo. Prevenir antes que lamentar.

DINERO

La buena economía continúa a pesar de todo, ahorra y no malgastes el dinero. Llegarán propuestas favorables. En tu trabajo continuaras con la disciplina de siempre, eso es importante. Año de especial importancia para tu situación laboral.

AMOR

Deberás romper la rutina en el amor, lo que es esencial para el buen funcionamiento de la relación. Tu pareja está deseando que la sorprendas con cosas nuevas, con un cambio en la rutina. Y si estas solo estarás más cerca de encontrar a tu pareja que nunca.

CONSEJO DE LUZ

Debes sembrar nuevos propósitos para la vida personal y familiar.

El vertiginoso paso del tiempo es un tema que ocupará buena parte de tus pensamientos todo este año. No te dejes arrastrar por la nostalgia y aférrate al presente como si fuera lo único que existe. Mantén toda tu energía enfocada en lo que realmente quieres.