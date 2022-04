Hace solo unos minutos, la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP), capturó en Huancayo a Waldys Rumualdo Vilcapoma Manrique (52), por quien pesa una recompensa de S/50 mil soles en la lista de Los Más Buscados, al ser acusado de integrar la banda delictiva Los Dinámicos del Centro. La captura se realizó en su propio domicilio ubicado en el pasaje Santa Rosa , sector de San Carlos.

El pasado 6 de octubre de 2021 el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de Lima, que despacha el juez Jorge Luis Chavez Tamariz; dictó una orden de prisión preventiva por 36 meses en contra del recientemente capturado Vilcapoma.

En la misma orden están considerados Arturo Cárdenas Tovar, José Bendezú, Eduardo Reyes y Francisco Muedas; hombres de la dirigencia de Perú Libre y cercanos a Vladimir Cerrón.

Desde su domicilio, Waldys Vilcapoma fue llevado hasta las instalaciones de la Divincri. “Esta justicia corrupta, no vale la pena ponerse a derecho. Keiko Fujimori no tiene más arraigo que mi persona, no tiene trabajo no tiene domicilio, yo tengo arraigo de calidad y no han valorado, eso con el juez”, señaló. Al ser consultado sobre su inocencia, evadió la pregunta y se limitó a decir que tenía el derecho de llevar el proceso en libertad.

