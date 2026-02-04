“Invertir en patrimonio cultural no es fácil, es un trabajo continuo. La inversión pública en cultura muy poco la ven, más es siembra de cemento y fierro”, afirmó el titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura, Javier Rojas, al ser consultado sobre el mal estado del centro arqueológico de Wariwillka.

Indicó que ya cuentan con perfil de inversión pública para intervenir en el centro arqueológico cuyas paredes laterales permanecen hace años apuntaladas tras un derrumbe.

El funcionario -bastante incómodo- dijo que el sitio arqueológico de Wariwillca no sufrió ningún colapso reciente a causa de las lluvias.

De otro lado, también habló de la casona de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) ubicado en la bajada de El Tambo, indicó que las paredes también están apuntaladas debido al deterioro.