Un informe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín reveló serias deficiencias en la gestión de cobranza de multas impuestas a establecimientos farmacéuticos, situación que pone en riesgo la recuperación de más de S/ 1,4 millones a favor del Estado.

Se trata del Informe de Visita de Control N.° 017-2026-OCI/2814-SVC, realizado entre el 21 y 27 de mayo de este año, en el que se evaluó la gestión de cobranza administrativa de las sanciones económicas aplicadas por la Dirección Ejecutiva de Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID), órgano encargado de fiscalizar boticas, farmacias y otros establecimientos relacionados con la comercialización de productos farmacéuticos en la región.

Según el documento, la DEMID mantiene pendientes de cobranza 159 resoluciones administrativas emitidas durante el 2024, las cuales acumulan multas por S/ 1 millón 492 mil 212.50. Los expedientes no fueron remitidos oportunamente al ejecutor coactivo para iniciar las acciones de recuperación de la deuda, lo que ha generado un riesgo real de prescripción y pérdida de exigibilidad de las sanciones.

La situación más preocupante corresponde a 56 expedientes sancionadores emitidos entre enero y mayo de 2024, por un monto total de S/ 500 mil 837.50. De acuerdo con la comisión de control, estos casos habrían superado el plazo legal establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo General para exigir el pago de las multas mediante ejecución forzosa.

Además, otros 103 expedientes emitidos entre junio y diciembre de 2024, por un valor de S/ 991 mil 375, se encuentran próximos a alcanzar el plazo de prescripción, incrementando el riesgo de que la entidad pierda la posibilidad de recuperar dichos recursos.

La Contraloría también identificó que la Diresa Junín continúa aplicando procedimientos sustentados en una directiva administrativa aprobada en 2013, la cual no ha sido actualizada. Otro aspecto observado es la ausencia de asesoría legal permanente en la DEMID.