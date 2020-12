Más de 400 profesionales que prestan servicios a los colegios de Jornada Escolar Completa (JEC) ya no serán renovados en su contrato dentro de la región Junín. Los afectados denuncian que el trato preliminar era hasta diciembre del 2021.

Decenas de profesionales entre administradores, contadores, ingenieros de sistemas, psicólogos y docentes que cuentan con contrato CAS para los colegios JEC ya no volverán el 2021.

“Hace diez días recién nos comunicaron que no habrá renovación de contrato, el Ministerio de Educación (MINEDU) asegura que no ya no se cuenta con el presupuesto para el programa piloto JEC”, señaló Mildre Dávila.

Visitas domiciliarias

A nivel de la región Junín se tiene 80 colegios JEC, los profesionales CAS de estos planteles desempeñaron funciones como entrega de materiales, visitas domiciliarias entre otros durante el tiempo de pandemia.

“ Queremos el respaldo del Gobierno Regional de Junín para que interceda ante el Minedu. También buscamos diálogo con el director regional de Educación”, añadió Dávila.

Los resultados de enseñanza en los colegios JEC recién serían evaluados en diciembre del 2021. La continuidad de este proyecto dependía del mejor rendimiento en escolares, sin embargo al no revonar los contratos de los profesionales, fuera de docentes, estos planteles que deben cumplir mil 600 horas lectivas al año, desaparecerán.