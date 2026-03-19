“Sigo buscando vestigios que confirmen que los dinosaurios caminaron alguna vez por el valle del Mantaro. Si no soy yo quien los descubra, serán las próximas generaciones”, es el testimonio personal y emotivo del profesor Henoch Loayza, autodidacta de la Arqueología y la Paleontología.

Al docente se le debe hallazgos de fósiles marinos que tuvieron lugar al norte de Jauja. Se trata de cefalópodos y artrópodos petrificados descubiertos en canteras mineras, riberas fluviales, laderas accidentadas y punas desoladas, cuyos tamaños destacan entre los más grandes de la zona central del país.

Con ese espíritu intelectual y, mientras las dimensiones de los restos se lo han permitido, ha juntado un sinnúmero de piezas exquisitas que terminaron en las vitrinas de su museo personal, ubicado en en el distrito de Yauyos, provincia de Jauja.

“Sé de un fósil de dos metros de longitud; pero se requiere de ayudantes, maquinaria y recursos que me permitan traerlo”, refiere Loayza Espejo, quien además comenta que solía ubicarse horas en una cantera junto a la maquinaria, para ver si destapaba nódulos o rocas sedimentarias que albergasen fósiles.

Está convencido de que en el valle del Mantaro existieron dinosaurios, aunque lamenta que no haya encontrado nada que revele su existencia hace millones de años.

Cree que hace miles de años esta parte de los Andes albergó una tupida vegetación con la que coexistieron tigres dientes de sable, mastodontes, megaterios, osos perezosos, paleolamas, entre otros.

Enoch Loayza tiene cerca de 70 años dedicados al estudio de fósiles y restos arqueológicos. Su pasión por la Paleontología nació cuando solo tenía siete años, viendo el trabajo de su tío Julio Espejo Núñez, quien fue el brazo derecho del arqueólogo Julio C. Tello.

El profesor tiene un museo de menos de 15 metros cuadrados, al que llama “La Casa del Caminante”. Conserva fósiles y piezas de cerámica de las culturas wari, wanka y xauxa, entre otros. La entrada es gratis, solo tiene que dejar un aporte voluntario y un testimonio escrito de su visita.