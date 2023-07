La denuncia sobre profesores que presentaron un título falso para ejercer docencia en instituciones educativas en la capital, ha encendido las alertas del Ministerio de Educación (Minedu) que ha dispuesto que todos los titulares de las direcciones regionales (DRE) y Unidades Educativas Locales (UGEL) empezarán a realizar verificaciones de los títulos profesionales del personal docente contratado, evidencian una sería problemática en este sector.

Si bien en Junín desde el 2007, no se investigan casos como este, si hay un problema al que el Minedu debería prestarle atención y es la contratación de profesores sin título para dictar clases. Pues, el 10% del total de maestros de la región no cuenta titulo pedagógico.

problemática. Según el Director Regional de Educación de Junín, Medardo Severo Gómez Miguel, existen un total de 26 970 docentes en la región, de este numero el 85 % son nombrados y todos ellos cuentan con titulo profesional validado y reconocido. Un 15 % es personal docente contratado, es en este grupo en el que se registra un 10% de docentes que labora sin titulo profesional.

“Hoy (ayer ) vamos a reunirnos a nivel de dirección y tomar las decisiones con respecto a lo dispuesto por el Minedu para luego comunicarlo a todas las Ugel, no hay casos en Junín, pero es necesario hacer un control posterior, sabemos que en el 2013 hubo una investigación sobre títulos falsos, hay que tener en cuenta que en los contratos que son menores a tres meses corresponden a la institución educativa la evaluación, si ese plazo se excede corresponde a una evaluación y se procede de acuerdo al merito y el control posterior y anterior les corresponde a ellos” dijo.

" En cuanto a los docentes que enseñanza sin título, en Junín en el caso de nombrados no tenemos ni un solo docente sin titulo pedagógico, en el caso de los contratados si hay, pero, en la zona selva por el problema de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), muchas comunidades nativas han propuesto a los miembros de su comunidad para que les enseñe en sus idiomas, algunos que tiene estudios en pedagogía inconclusos y algunos que han terminado solo secundaria . En la zona altoandina como Santo Domingo, Andamarca y Colca hay espacios con habla nativa, ahí solo exigen que se tenga una cierta preparación, no exigen que tengan el título EIB”

Con respecto a la información de que en Junín habría cerca de 26 mil docentes sin titulo el director manifestó: “Las encuestas quizá hayan tomado como docentes a los auxiliares de educación, ahí hay una gran parte que no tiene titulo pedagógico, pero son auxiliares y el perfil no te exige la titulación pero tienen el cargo de docente”.

¿Qué dice el sindicato?

Rosa Rodríguez Gutiérrez, Secretaria General del Sutep-región Junín, se mostró conforme con el anuncio del Minedu con respecto a la verificación de títulos " Nosotros no tenemos ningún inconveniente, para los que tienen títulos falsos les afectará, anteriormente en el 20277 acá se encontró títulos falsos y nunca se ha hecho nada, en vez de denunciarlos por falsificar títulos porque es delito se hicieron de la vista gorda. Que se sancione si se detecta los títulos, nosotros como sindicato defendemos a los maestros, pero no podemos defender ilícitos” refirió

Al ser consultada sobre aquellos que laboran sin título mencionó: " Lastimosamente el año pasado se dio una norma para maestros bilingües que ha afectado a muchos profesionales hasta con maestría que no pueden trabajar, porque no tiene esa certificación, eso es retraso, mientras que en las comunidades nativas por el simple hecho de tener la certificación que denomina la lengua trabajan eso está mal y lo que es peor en algunas provincias del Valle han convertido a instituciones educativas a bilingües, cuando no se ha habla quechua y por eso este año para ser director dominio de quechua y muchos maestros que no tienen el curriculum han asumido direcciones, inclusive no han terminado sus estudios”.